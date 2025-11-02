Petardos en tiendas Falabella: ¿qué tan peligrosos son y cuáles son las precauciones?

En varios centros comerciales hay varios puntos de venta físicos Falabella, tienda que se ha caracterizado por la diversidad de marcas y productos. Es así que, recientemente, se dio a conocer que en algunas tiendas ubicadas en Bogotá, se instalaron artefactos explosivos que ponían en riesgo la vida de clientes, empleados y visitantes.

Le recomendamos: Falabella informa que fueron encontrados tres petardos en centros comerciales de Bogotá: Esto se sabe

Asimismo, a través de las redes sociales oficiales de Falabella, se anunció que las tiendas ubicadas en los centros comerciales Titán Plaza, La Felicidad y Centro Mayor, inhabilitarían el acceso a estos puntos debido a que se encontraron tres petardos de bajo alcance escondidos en estos sitios.

#ATENCIÓN | Falabella de Colombia S.A. informó que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de hoy 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en la ciudad de Bogotá.



La tienda… pic.twitter.com/o2YT5SrJ7x — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 1, 2025

Esto generó varias reacciones en redes sociales donde los usuarios no sabían el porqué y el cómo de la aparición de estos elementos en estas tiendas. Es así que la tienda informó que en cuanto se supo lo que estaba ocurriendo en las instalaciones, contactaron a las autoridades competentes para que se investigara el caso.

Por lo tanto, aseguraron que activaron todos los protocolos de seguridad pertinentes para mantener la seguridad de todos, mientras que, por otro lado, afirmaron que hasta el momento, todo opera con normalidad. Pese a esto, un dato importante a tener en cuenta, es el alcance que pueden llegar a tener los petardos y los daños que causan si no se tratan con el debido cuidado.

¿Qué tan peligrosos son los petardos?

Los petardos son artefactos explosivos que se compone de varias combinaciones químicas que pueden llegar a ser letales, sobre todo para niños y adolescentes. Estos son algunos daños que puede llegar a causar una mala manipulación y muestra lo peligroso que es:

Lesiones físicas que pueden atentar en contra de la integridad de las personas.

Daños auditivos por el ruido producido.

La visión puede llegar a verse afectada por las chispas generadas.

Incendios.

Afectación a la integridad o seguridad de animales.

Lea también: ¡Alerta! Hackean Google Chrome con un solo clic: 3.000 millones de personas estarían vulnerables

Precauciones a tener en cuenta

Si bien existen distintos portales web que brindan guías sobre su uso y las precauciones que se deben tener a la hora de transportar y adquirir estos productos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, publicó un artículo en el que brindan múltiples detalles sobre el uso de artefactos pirotécnicos y demás. En consecuencia, estas fueron algunas recomendaciones que brindaron:

No se consuma alcohol o drogas en el sitio del espectáculo que pueda afectar su realización o funcionamiento.

Ninguna persona afectada por el alcohol o drogas es admitida en el sitio de seguridad del espectáculo pirotécnico, preferiblemente, que la persona que realice el trabajo, sea alguien profesional y que esté al tanto de los esquemas de seguridad.

El operador u organizador debe dar instrucciones al público acerca de no entrar al sitio de la exhibición.

Los artículos pirotécnicos no deben cruzar ni explotar sobre ningún área ocupada por espectadores.

Por otro lado, se debe tener presente que, los juegos pirotécnicos tienen una clasificación, según su empaque, forma y entre otras, si desea saber más información acerca del uso y otros protocolos de seguridad, haga clic aquí.

Otras noticias: La Universidad Nacional anuncia nuevas medidas de seguridad para el campus de Bogotá