Jorge Colmenares se pronuncia tras la absolución de Laura Moreno y la prescripción de Jessy Quintero

Tras la decisión de la sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia confirmando la absolución de Laura Moreno y la prescripción del proceso a favor de Jessy Quintero, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronució cuestionando las acciones de Fiscalía General de la Nación en el proceso, sin embargo reitera que su hermano lo asesinaron hace 16 años.

A las afueras de la Sala de Casación, Jorge Colmenares asegura que, en el caso de su hermano “es una falla total de la Fiscalia General de la Nación”, especificamente en procederes de algunos fiscales, recordando el primer fiscal recibió el caso, quiso archivarlo y luego hubo varios cambios de fiscales en el caso.

“Esto demuestra es una falla total y clara en la Fiscalía General de la Nación, en el mal proceder de algunos fiscales”, afirmó.

Además, reitera que como familia, “se sienten tranquilos” ya que la Corte confirmó que el cientifico Máximo Duque hizo su peritaje, fue totalmente cierto, lo que demuestra las heridas que tenía el rostro y el cuerpo de su hermano.

“Tristemente, no hay condenas, pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado, de que somos persistentes, (...) Mi hermano fue asesinado hace 16 años. Y no solamente para mí, sino que en todos los colombianos quedará que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y aquí nosotros como familia lo confirmamos”, concluyó.