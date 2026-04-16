Julián López cuestiona a la Gobernación del Valle por retrasos en alcantarillado en Palmira

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, lanzó fuertes críticas contra la Gobernación del Valle del Cauca por los retrasos en el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial en Palmira, pese a contar con recursos ya asignados por el Gobierno Nacional.

Durante una audiencia pública, el congresista cuestionó el manejo del contrato y advirtió irregularidades en su ejecución. “Esto no lo podemos permitir… se pagaron más de mil millones de pesos por un proyecto con apenas el 30% de avance”, señaló.

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López también hizo un llamado directo a la gobernadora Dilian Francisca Toro para destrabar la iniciativa. “Por favor, entregue el proyecto para que lo podamos ejecutar”, afirmó, al insistir en que ya existen más de 142 mil millones de pesos disponibles para su desarrollo.

El presidente de la Cámara advirtió que el proyecto presenta más de 200 observaciones sin resolver y que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría. “Aquí no se trata de nombres, se trata de la comunidad”, enfatizó.

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Finalmente, reiteró que esta obra es clave para el saneamiento básico de sectores como Rozo, La Torre y La Acequia, y pidió priorizar el bienestar de los ciudadanos sobre cualquier interés político.