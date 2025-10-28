Personería investiga a directivos de Bomberos de Bogotá por contrato de $13.500 millones

Colombia

La Personería de Bogotá, a través del Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, abrió una investigación disciplinaria contra la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos, Paula Ximena Henao Escobar, y los subdirectores técnicos Gerardo Alonso Martínez Riveros, Mauricio Ayala Vásquez y José Andrés Ponce Caicedo.

Según el organismo, los funcionarios están siendo investigados por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato 588 de 2022, firmado por $13.557 millones de pesos, cuyo objeto era la adquisición de vehículos operativos para la atención de emergencias en la capital.

“Buscamos establecer si hubo fallas en la contratación”

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, aseguró que el proceso disciplinario busca determinar si se cumplieron los principios y deberes del Código General Disciplinario, y si hubo fallas en el manejo de los recursos públicos.

“Buscamos establecer si hubo irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato 588 de 2022, que tenía como propósito fortalecer la capacidad operativa de los Bomberos de Bogotá”, indicó el personero.

Qué sigue en el proceso

La Personería explicó que la actuación se encuentra en etapa de verificación, en la que se revisarán documentos, informes técnicos y actuaciones administrativas relacionadas con la compra de las máquinas de emergencia.

Una vez finalice esta fase, el organismo determinará si hay mérito para formular cargos disciplinarios contra los funcionarios involucrados.