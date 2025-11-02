Caballo murió en cabalgata de San Gil, Santander. Denuncian que fue obligado a desfilar enfermo

Bucaramanga

Lo que debía ser una jornada festiva en San Gil terminó convertida en una escena de crueldad y dolor. Un caballo murió en plena cabalgata, presuntamente tras haber sido forzado a participar pese a estar enfermo, en medio de un ambiente marcado por el exceso de alcohol y el maltrato animal.

El hecho ha generado una profunda indignación en Santander. Organizaciones defensoras de los animales y líderes políticos denunciaron que el equino colapsó a un costado de la carretera, luego de ser llevado hasta el límite de su resistencia. “Entre borrachos, peleas y maltratadores de animales, terminó muerto al lado de la vía”, señaló Camilo Machado, animalista y concejal de Bucaramanga.

El diputado Danovis Lozano, quien ha venido denunciado estas situaciones, se pronunció exigiendo una investigación inmediata de la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables, y pidieron a la Procuraduría General abrir un proceso disciplinario contra el alcalde de San Gil por permitir la realización del evento, pese a las advertencias.

“Debe caer todo el peso de la ley sobre quienes someten a los animales al agotamiento y la muerte. Santander no puede seguir siendo cómplice del maltrato animal en las cabalgatas”, manifestó el diputado.

La muerte de este caballo revive el debate sobre la continuidad de las cabalgatas en el departamento, prácticas que, bajo el disfraz de la tradición, siguen dejando huellas de sufrimiento y violencia hacia los animales.