Luis Díaz, segundo goleador del Bayern Múnich en la temporada: Así están los anotadores del club

Luis Díaz festeja un gol con el Bayern Múnich ante el Eintracht Frankfurt. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Luis Díaz continúa brillando con el Bayern Múnich en la presente temporada. El colombiano suma ocho goles con el club alemán, su más reciente anotación la consiguió ante el Colonia, en la goleada 1-4 por la segunda ronda de la Copa de Alemania.

Dicho tanto le permitió al guajiro, además, igualar a Harry Kane como el único jugador de la plantilla que ha marcado en todas las competencias que ha disputado en la campaña. Lucho ha celebrado goles en Bundesliga, Liga de Campeones, Supercopa de Alemania y ahora la Copa.

Díaz ha disputado los 15 partidos que ha jugado el Bayern Múnich en la presente temporada, participando en 13 goles. Además de sus ocho anotaciones, registra cinco asistencias también.

¿Cómo está la lista de goleadores del Bayern Múnich?

Lucho, con este tanto, se convirtió en el segundo máximo anotador del Bayern Múnich en la presente temporada, solo superado por el inglés Harry Kane, quien lidera con una amplia diferencia.

En todas las competencias, Kane ha convertido 22 anotaciones, siendo uno de los máximos goleadores de toda la temporada europea.

Luis Díaz supera por una anotación al francés Michael Olise, quien ha convertido siete anotaciones en la presente campaña; un poco más distante se encuentra el alemán Serge Gnabry, con cuatro tantos marcados.

Goleadores del Bayern Múnich en la temporada