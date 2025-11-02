Las autoridades investigan acto de vandalismo contra la sede del Deportes Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la madrugada del sábado 1 de noviembre se registró el acto de vandalismo en contra de la sede del Deportes Quindío ubicada en el barrio La Castellana al norte de la ciudad.

Precisamente hubo daños en la fachada al parecer con piedras y fueron pintados con grafitis las paredes y el piso del lugar con mensajes alusivos al mayor accionista del equipo Hernando Ángel, uno de ellos como “Hernando Ángel venda o muera” y señalamientos por el fracaso en el Torneo Dimayor de la B.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que una vez tuvieron conocimiento de la situación de inmediato iniciaron las labores de verificación de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

“Respecto de los daños materiales que sufrió la sede del deportes Quindío y algunos grafitis que se encuentran las autoridades, desde altas horas de la madrugada que tuvo conocimiento del hecho, iniciaron las labores de verificación de cámaras”, mencionó.

También destacó que dispusieron de un grupo de Policía Judicial para que iniciara las indagaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y posterior judicialización.

“Se destacó por parte de la Policía Nacional un grupo de policía judicial para que iniciara las indagaciones con el fin de establecer quienes eran los posibles autores materiales del delito y lograr su judicialización", destacó.

Fue claro que desde la administración municipal rechazan este tipo de actos vandálicos en contra de la institución deportiva del departamento.

“De igual tal manera, desde la alcaldía de Armenia rechazamos estos actos vandálicos contra cualquier entidad o institución o persona", indicó.

No es la primera vez que se presentan este tipo de hechos en la sede del lugar, años atrás incluso fue lanzado un artefacto explosivo.