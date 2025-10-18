Gobierno nacional le gira a los pequeños mineros de Boyacá más de $14.000 millones

Los acuerdos se realizaron el pasado 7 de agosto en Paipa con el ministro de Minas y Energía Edwin Palma. Foto | Gobernación de Boyacá

Tunja

El Gobierno nacional cumple los compromisos adquiridos en el marco del paro nacional minero. El pasado mes de agosto, el Gobierno se comprometió a que se realizaran pagos adeudados por un valor de 11 mil millones, por la empresa Gensa a mineros del departamento de Boyacá.

Gracias a la capitalización del Ministerio de Hacienda a Gensa, se giraron 14.163.434.339 millones de pesos a mineros proveedores de carbón para la generación de energía de la Central Termopaipa, un valor superior a los 11 mil millones acordados en las jornadas anteriores.

Tras un fuerte trabajo articulado con la empresa, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la capitalización, el Ministerio del interior, a través de su Viceministerio de Diálogo Social, apoyó en la convocatoria para espacios de diálogo, así como la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía que, a través de su Viceministerio de Minas, dieron acompañamiento clave en cada paso. Gracias a este esfuerzo se logró dar cumplimiento al compromiso y acompañar a los mineros, dando lugar a una construcción social en pro de la dignidad y los pagos oportunos a los trabajadores mineros.

“Hoy es un día importante para los pequeños mineros de Boyacá, este Gobierno cumple. En agosto pasado, durante el paro minero, el presidente Gustavo Petro nos dio una instrucción clara: escuchar a los pequeños mineros y cumplir los acuerdos, y eso hicimos. Nos comprometimos a girar 11 mil millones de pesos, gracias al trabajo articulado de los Ministerios de Hacienda, Minas y Energía e Interior, de los Viceministerios de Minas y de Diálogo Social, de la Agencia Nacional de Minería y de Gensa, entregamos 14.163 millones de pesos, más de lo prometido”, destacó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca.

Del mismo modo, los mineros de la región agradecen la voluntad estatal por el respeto a este compromiso. “Me permito dar un mensaje de agradecimiento al Ministerio de Minas y Energía, encabezado por el ministro Edwin Palma, y al Gobierno nacional por el cumplimiento de los acuerdos del paro minero en el pago de Gensa, ya materializado”, afirmó Yolman Gregorio Pedraza, vocero de carboneros de Boyacá.

Así, el Gobierno del presidente Gustavo Petro reitera su compromiso con garantizar justicia y bienestar para las familias de los pequeños mineros, teniendo en cuenta a los pequeños mineros en la transición energética justa y democrática del país.