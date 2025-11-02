Boyacá se llena de cuentos y risas con la magia de la narración oral

Con acentos de distintas latitudes y escenarios llenos, la narración oral y la comedia se tomaron Boyacá en una jornada que celebró el poder de la palabra, la imaginación y el humor. El viernes 31 de octubre, el festival reunió a cuenteros y comediantes que, a través de sus historias, conectaron con públicos de todas las edades en distintos municipios del departamento.

Boyacá vivió una jornada llena de relatos y risas con la cuentería y la comedia que reunieron a artistas nacionales e internacionales en Tunja y Duitama. En el Auditorio Eduardo Caballero Calderón, la Franja Colegios abrió la programación con Clandestino Rueda y Ana Madrigal, quienes cautivaron a los jóvenes con relatos llenos de ritmo.

Más tarde, en CosechArte, narradores como Ana Arango, Matías Tárraga, Nelson López, Alekos y Simone Negrin ofrecieron un recorrido cultural entre acentos y tradiciones.

El festival continúa este 1 de noviembre con una programación que recorrerá varios municipios del departamento. En Tunja, Paipa y Villa de Leyva, las voces de artistas como Fredy Ayala, Simone Negrin, Pablo Delgado y Maira Do Mundo mantendrán viva la magia de la oralidad, consolidando a Boyacá como un escenario clave para la narración y el encuentro cultural.