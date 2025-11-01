Universidad de Los Andes se pronunció tras la muerte de Jaime Esteban Moreno en una fiesta en Bogotá

Luego de conocerse el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de la Universidad de Los Andes que murió tras ser agredido en confusos hechos por dos mujeres y un hombre a las afueras de un bar en medio de una fiesta de Halloween celebrada en la noche del pasado jueves, 30 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos, la Universidad de Los Andes se manifestó por medio de un comunicado.

En sus redes sociales, la Universidad publicó un comunicado en el que mostró su solidaridad con los familiares:

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”.

Y agregó: “Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, quien fue hallado herido en la calle 64, falleció horas después en un hospital. Tres personas fueron capturadas, mientras el CTI investiga las causas del ataque ocurrido en la madrugada del 31 de octubre.

El Distrito reiteró su llamado a una Bogotá donde “todos quepan”, en palabras del secretario de Seguridad, y en la que las celebraciones y la vida nocturna no terminen marcadas por la intolerancia o la tragedia.