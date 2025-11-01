En medio de desordenes y caos vial así se vivió la fiesta de halloween

Cúcuta

Pese a los anuncios de las autoridades por mantener el control de las caravanas de motociclistas hacía las 11 de la noche se rompió el cerco por los mismos conductores de estos vehículos que causaron caos en las principales vías de la ciudad.

Aunque de manera preliminar no se reportan hechos violentos, la ciudad tuvo una actividad comercial y rumba hasta altas horas de la noche.

Los mayores sitios de concentración estuvieron sobre la Avenida Libertadores en El Malecón, Centros Comerciales y los sitios de gastronomía que hasta la media noche recibieron visitantes en su mayoría disfrazados.

Los cucuteños que salieron a celebrar en diferentes lugares estuvieron hasta la madrugada en actividades de ocio y esparcimiento sobre sitios públicos y establecimientos nocturnos como también en algunos hogares donde se programaron fiestas alusivas a la fecha.

Los ciudadanos que no participaron de la misma, se mostraron en total desacuerdo con el cierre de vías y la ausencia de las autoridades ante el caos vehicular y los trancones que tuvieron que soportar hasta altas horas de la noche por los desordenes en las vías.