Sogamoso refuerza medidas de seguridad para Halloween 2025

La Alcaldía de Sogamoso emitió una serie de recomendaciones para garantizar una celebración segura de Halloween, especialmente para los niños y adolescentes que participarán en las actividades del 31 de octubre.

A través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Secretaría de Integración Social, la administración municipal anunció la prohibición de caravanas de motociclistas durante las festividades, argumentando que estas acciones pueden generar riesgos viales y alteraciones al orden público. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (IntraSog) será el encargado de imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la medida.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los padres identificar los disfraces infantiles con el nombre y número de contacto del menor, revisar cuidadosamente los dulces recolectados y mantener una supervisión constante de los niños en lugares concurridos. “La seguridad de nuestros pequeños es prioridad; queremos que las familias celebren con alegría, pero también con responsabilidad”, señaló la Alcaldía en un comunicado. La administración agradeció la colaboración ciudadana y reafirmó su compromiso con el bienestar y la convivencia en el municipio.

