Transferencias por WhatsApp: Bancos del Grupo Aval habilitan envíos de dinero por la app

El Grupo Aval hizo oficial su nueva opción para habilitar pagos desde la aplicación de mensajería WhatsApp, una funcionalidad que se integra al sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B, permitiendo transferencias instantáneas, seguras y sin costo.

Le puede interesar: Alerta: delincuentes se hacen pasar por Bre-B para robar datos bancarios a través de SMS fraudulento

“Con esta nueva funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y también por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas y nuestros usuarios. Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover el dinero sea tan natural como enviar un mensaje por la aplicación, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades”, afirmó María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.

¿Con cuáles bancos se podrá transferir?

Dale!, la billetera digital propia del Grupo Aval es la primera en implementar esta nueva herramienta. Según la entidad, en las próximas semanas estará disponible esta nueva opción para todos los clientes de los bancos Aval: Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Banco y Banco Popular.

¿Cómo se podrá transferir?

El Grupo Aval sostiene que gracias a la tecnología de Gou Payments, los usuarios podrán activar el servicio una sola vez, esto a través de su banca móvil, registrar sus contactos favoritos en las llaves y transferir el dinero de forma conversacional, esto tan solo redactando el nombre de la persona y el monto en los canales oficiales de las entidades.

Lea más información: Impuesto 1,5% a billeteras digitales: cuánto tendría que pagar por transferir 2 millones a Nequi y Daviplata

“Con esta funcionalidad llevamos los pagos digitales al entorno más cotidiano de los colombianos: WhatsApp. Con la Llave Tag Aval integramos identidad, seguridad y rapidez en una sola experiencia. Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento digital, pueda enviar dinero con la misma facilidad con la que envía un mensaje”, sostuvo José Manuel Ayerbe, Presidente de dale!.

Según DataReportal, en Colombia hay 36,8 millones de usuarios activos en redes sociales mayores de 16 años, y WhatsApp concentra al 91,9 % de ellos, consolidándose como la aplicación más usada del país.

En contraste, las cuentas de ahorro llegan al 82,4 % de la población adulta y las de bajo monto (como Nequi, Daviplata o Dale!) al 76,1 %, de acuerdo con la Superintendencia Financiera. Sin embargo, los indicadores de uso efectivo son mucho más bajos: apenas 54,9 % y 64 %, respectivamente. convertirse en un punto de inflexión para la inclusión financiera.

Lea también: Minhacienda asegura que retención en la fuente a pagos con Bre-b no implica crear un nuevo impuesto

Esta integración con WhatsApp amplía el acceso, simplifica el uso y elimina barreras clave: el miedo a la tecnología bancaria, la confianza de confianza en el sistema y los trámites para abrir cuentas.