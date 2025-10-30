Shakira cierra su gira en Bogotá con la Filarmónica de Mujeres y conquista Europa con isima

Cortesía: Kevin Manzur. Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / Kevin Mazur

Este 1 de noviembre, Bogotá vivirá una noche inolvidable con el cierre del tour mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira.

La artista barranquillera eligió su país natal para culminar una gira que ha sido símbolo de empoderamiento femenino, resiliencia y evolución artística.

El concierto en el Vive Claro Distrito cultural, contará con una participación especial: la Filarmónica de Mujeres de Bogotá se unirá a Shakira en el escenario para interpretar una de las canciones más representativas del tour, en un gesto que celebra el talento femenino colombiano y la fuerza de la música como vehículo de transformación social.

La inclusión de la Filarmónica de Mujeres no solo enriquece el espectáculo, sino que también marca un hito en la historia de los conciertos en Colombia, al integrar una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres en un evento de talla internacional.

Esta colaboración refuerza el mensaje del álbum y del tour: las mujeres ya no lloran, ahora transforman, lideran y brillan.

Paralelamente, Shakira continúa expandiendo su influencia más allá de la música. Su marca de belleza isima, lanzada en junio, ha logrado una rápida expansión en América y ahora debuta en Europa con presencia exclusiva en las tiendas Selfridges del Reino Unido.

Con tecnologías avanzadas enfocadas en la salud capilar integral, el exclusivo Método TriModal™ y fórmulas en proceso de patente, isima busca redefinir el cuidado del cabello celebrando su diversidad.

La marca estará disponible en cuatro ubicaciones de Selfridges, incluyendo la icónica tienda de Oxford Street en Londres, donde se inaugura el primer mostrador físico de isima en el mundo.

Shakira demuestra que su visión va más allá del escenario, apostando por la innovación, el empoderamiento y el bienestar.