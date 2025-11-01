Nacional vs. América por semifinales de la Copa Colombia: prográmese acá con el partidazo de ida

Atlético Nacional se enfrentará con América de Cali en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot. Ambos equipos van en busca de la victoria en Medellín para llegar a la vuelta con una ventaja y poder jugar el último partido del campeonato.

Cabe recordar que el equipo paisa clasificó a esta instancia tras vencer 3-0 a Once Caldas en el marcador global, mientras que el conjunto vallecaucano consiguió el cupo a esta fase luego de eliminar a Junior en la serie de penales (8-7).

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 24 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, juego que correspondió a la fecha 9 de la Liga Colombiana-II. El partido concluyó en empate (1-1), Alfredo Morelos fue quien abrió el marcador a favor del Verdolaga, mientras que Luis Ramos fue el que igualó el duelo.

Por su parte, en la Copa Colombia, Atlético Nacional disputó la final del 2024 con América de Cali. El Rey de Copas fue el que se consagró campeón tras imponerse 3-1.

Posible alineación de Atlético Nacional

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias.

Posible alineación de América de Cali

Joel Graterol; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Luis Paz; Andrés Roa, Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.

DT: David González.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El compromiso que definirá quien será el equipo que clasifique a la final de la Copa Colombia, se disputará el próximo jueves 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:00 de la noche.