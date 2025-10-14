David González sobre los cuartos de final de Copa ante Junior: “Definitivamente hay que corregir”

El estadio Olímpico Pascual Guerrero es el escenario donde se definirá al segundo clasificado para la semifinal de la Copa Colombia entre América de Cali y Junior de Barranquilla. El partido de ida finalizó 1-2 a favor del conjunto escarlata con anotaciones de Andrés Roa (44′) y Luis Ramos (53′). José Enamorado es una de las principales novedades del partido, ya que se recuperó de una molestia durante la última fecha por Liga.

El partido se disputará el miércoles 15 de octubre a partir de las 8:20 pm.

América atraviesa un presente complicado en la Liga Colombiana, donde marcha en la decimotercera casilla en la tabla de posiciones, y no tiene margen de error durante los 5 partidos restantes, si desea llegar a los cuadrangulares finales.

Sin embargo, en Copa Colombia la realidad es otra. El conjunto vallecaucano tiene un pie en la semifinal, producto de ganar de visitante, y cerrará la serie en casa.

Declaraciones del DT David González previo al partido con Junior

Bajo la dirección del técnico David González, América suma 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas en 8 encuentros, para un promedio de 1,75 puntos por partido y 58,33% de efectividad en el rendimiento.

En rueda de prensa previo al partido de vuelta por los cuartos de final, el técnico se refirió al rendimiento, planteamiento y expectativas sobre el partido ante Junior.

Sobre sus decisiones durante los partidos:

“Nosotros conocemos a estos chicos, los tenemos día tras día, sabemos lo que podemos dar, sabemos lo que nos pueden dar y esa es la manera en que tratamos de ganar partidos y esperamos seguir haciéndolo”, aseguró,

Sobre el rendimiento defensivo:

“Seguimos siendo un equipo al que nos marcan pocos goles, definitivamente hay que corregir sobre todo en los últimos 10-12 minutos de partido. Yo creo que los goles del rival siempre van a tener algo de culpabilidad de la gente de atrás. Tratar de estar concentrados los 90′, sobre todo de la manera en que nosotros jugamos porque nos atacan poco, porque siempre tratamos de tener el control del balón y de ser quienes proponen", afirmó.

Sobre el rendimiento del equipo:

“Cuando yo veo el partido y veo secuencias de 10, 15, 20, 30 pases, y que no son solo por mantener una posesión, sino que son en zona de equipo rival y que normalmente esas posesiones terminan con opción de gol o con tiro a portería, lo estamos haciendo muy bien. Va a llegar el momento en que no nos van a empatar al minuto 80′ porque vamos a tener 2, 3 o hasta 4 goles de ventaja. Es a lo que queremos llegar", explicó.

Sobre la formación en el frente de ataque:

“Va a ser una decisión de último momento, Luis acaba de llegar de un viaje, de haber jugado, con un golpe y miraremos. Es un golpe que no lo limita porque está en concentración. No he tomado la decisión, pero si lo hubiera hecho no lo diría”, respondió el antioqueño.

Finalmente, el entrenador complementó:

🔴🗣️"LA EVOLUCIÓN DEL EQUIPO ME HA SORPRENDIDO"



🎙️ “La manera de jugar, las posesiones largas, el control del juego, el ser quienes proponemos y generamos más opciones que el rival, me ha sorprendido. Lo han logrado en muy poco tiempo y eso augura buenas cosas.”



David González… pic.twitter.com/eVkGTUtwIa — América En La Red (@Americaenlared) October 14, 2025

El vencedor de esta llave se enfrentará con el clasificado entre Atlético Nacional y Once Caldas. La serie favorece parcialmente al cuadro verdolaga (0-1) y finalizará en Medellín.

Independiente Medellín es el otro equipo instalado en ‘semis’, y lo consiguió tras dejar en Independiente Santa Fe en el camino, luego de perder el partido de ida en casa 1-2.