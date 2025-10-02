Salario mínimo en Colombia 2026: así quedaría si el aumento supera la inflación proyectada

En los últimos días, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el salario mínimo en 2026 tendrá un incremento superior a la inflación.

El ministro afirmó que el Gobierno considera un ajuste mayor al 5,2 % y no descartó que sea de dos dígitos. El anuncio se dio tras la reunión de la junta del Banco de la República, que decidió mantener estable la tasa de interés en 9,25 %.

Asimismo, Ávila explicó que el objetivo es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, la posibilidad de un alza significativa ha despertado inquietud en los comerciantes, quienes advierten efectos en costos y competitividad.

En esta coyuntura, Caracol Radio contactó a Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Pontificia Universidad Javeriana, para analizar las implicaciones de un aumento del salario mínimo por encima de la inflación.

¿Conviene un aumento del salario mínimo por encima de la inflación?

Abadía dijo que aumentar el salario mínimo por encima de la inflación en el próximo año sería una medida irresponsable e inviable debido al deterioro de las finanzas públicas de Colombia.

Adicionalmente, señaló que el Estado se está quedando sin caja y que la deuda actual es muy elevada, lo cual generaría mayor presión fiscal, especialmente porque muchos funcionarios del sector público también reciben incrementos indexados al salario mínimo.

Desde la perspectiva de Abadía, este escenario complicaría las cuentas estatales, pero también tendría consecuencias negativas en el mercado laboral. La economista argumentó que la informalidad ya es demasiado alta en el país y que, aunque se está generando empleo, gran parte de este es de mala calidad.

Del mismo modo, sostuvo que, al subir demasiado el salario mínimo, las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría en Colombia, no pueden cubrir esos costos, lo que desincentiva la contratación formal. Como resultado, se impulsan acuerdos laborales por fuera de la regulación, aumentando la informalidad y afectando la calidad del empleo.

“Estos incrementos pueden generar presiones inflacionarias, porque habría más demanda agregada y más dinero circulando, lo cual podría llevar a aumentos en las tasas de interés por parte del Banco de la República”, añadió.

¿Cuánto podría quedar el salario mínimo en Colombia para 2026, según las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila?

El salario mínimo en Colombia para 2025 fue fijado en 1.423.500 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Si para 2026 se aplicara un aumento del 5,3 % (un porcentaje superior al 5,2% que al que se refirió Ávila), el nuevo salario quedaría en aproximadamente 1.498.945 pesos.

Es importante considerar que esta cifra corresponde al valor base, al cual se sumaría el auxilio de transporte que también suele actualizarse cada año, elevando el ingreso mensual de los trabajadores que lo reciben.

No obstante, el debate no se centra únicamente en este cálculo. De acuerdo con información oficial, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de un incremento más alto, incluso cercano al 11 %, lo que podría situar el salario mínimo alrededor de 1.588.383 pesos.

Finalmente, esta propuesta, según el Gobierno, busca responder al objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los colombianos frente a la inflación; el tema genera incertidumbre, principalmente, entre empresarios y comerciantes, ya que han advertido que un ajuste de dos dígitos podría impactar los costos de producción y la competitividad en distintos sectores.