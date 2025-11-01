Crystal Palace gana y le sigue la pista al líder Arsenal: tabla de posiciones de la Premier League. (Photo by Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images) / Jordan Pettitt - PA Images

¡Crystal Palace levanta cabeza en la Premier League! Luego de la amarga derrota con Arsenal en la fecha pasada, el equipo dirigido por Oliver Glasner se sacudió con un importantísimo triunfo 2-0 como local ante Brentford.

El Palace, que contó con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma durante los 90 minutos, se impuso gracias a las anotaciones de Jean-Philippe Mateta, asistencia de Lerma (30′), y el gol en propia puerta de Nathan Collins, acción generada por Lerma (51′).

Con este resultado, el cuadro londinense ascendió a la séptima casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos, 9 menos que el líder Arsenal. Precisamente, el elenco dirigido por Mikel Arteta continúa brillando y en esta ocasión derrotó a domicilio al modesto Burnley, gracias a los tantos de Viktor Gyökeres (14′) y Declan Rice (35′).

Resultados de la fecha 10 de la Premier League

Crystal Palace 2-0 Brentford

Burnley 0-2 Arsenal

Fulham 3-0 Wolverhampton

Nottingham Forest 2-2 Manchester United

Brighton 3-o Leeds United

Próximos partidos de la fecha 10 de la Premier League

Sábado primero de noviembre

Tottenham vs. Chelsea (12:30 de la tarde)

Liverpool vs. Aston Villa (3 de la tarde)

Domingo 2 de noviembre

West Ham vs. Newcastle (9 de la mañana)

Manchester City vs. Bournemouth (11:30 de la mañana)

Sunderland vs. Everton (3 de la tarde)

Tabla de posiciones de la Premier League