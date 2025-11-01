Las cuentas que necesita el León de James Rodríguez para clasificar a las finales de la Liga MX

James Rodríguez durante el partido entre el León y Pumas por la fecha 15 de la Liga MX / Getty Images / Jam Media

¡El equipo de James se encuentra en la cuerda floja! Club León disputará la penúltima jornada de la Liga Mexicana contra América (México), partido que se llevará a cabo a partir de las 10:10 de la noche (hora Colombia). Un duelo en el que los Esmeraldas están obligados a ganar, de no hacerlo quedarán eliminados del campeonato.

León no ha tenido una buena temporada, pues de las 15 fechas disputadas, suma tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Estos resultados han dejado al club de Guanajuato en una posición complicada y debido al bajo rendimiento, varios medios mexicanos han señalado que James Rodríguez podría no continuar en el equipo.

Según informó el periodista Paco Vela, la salida del colombiano “es un hecho” y se espera que se haga oficial en las próximas semanas por el equipo, pero antes el colombiano deberá esperar a terminar este semestre.

¿Qué necesita el León para clasificar?

El equipo de James Rodríguez está obligado a ganar su partido frente al América de México y esperar que los equipos ubicados en la parte alta de la tabla pierdan sus respectivos compromisos, algo poco probable. Actualmente, León ocupa la penúltima posición con 13 puntos, y una victoria lo dejaría cerca de la zona de clasificación.

Sin embargo, los Esmeraldas no dependen de sí mismos. Para mantener viva la ilusión de clasificar, deberá ganar los dos partidos restantes y alcanzar los 19 puntos, esperando que Santos Laguna, Atlético San Luis y Atlas no vuelvan a ganar y que Pumas, Querétaro, Mazatlán y Necaxa ganen solamente un encuentro de los dos que les restan del torneo.

El León tiene un panorama bastante complicado, especialmente por la diferencia de gol de -14, aspecto que podría ser determinante a la hora de definir a los últimos clasificados.