¿Cómo se podría frenar el colapso de las abejas? Ciencia de alto impacto desde Oxford

Un reciente avance científico, liderado por la Universidad de Oxford en colaboración con los ‘Royal Botanic Gardens Kew’, la Universidad de Greenwich y la Universidad Técnica de Dinamarca, marca un antes y un después en la nutrición de las abejas melíferas.

De esta manera, bajo la dirección de la profesora Geraldine Wright, autora sénior del estudio publicado en ‘Nature’, el equipo demostró que es posible suplir una deficiencia nutricional determinante mediante biología sintética.

En otras palabras, por medio de la ingeniería genética basada en la herramienta ‘CRISPR-Cas9’, los investigadores transformaron la levadura ‘Yarrowia lipolytica’ para que pudiera sintetizar seis esteroles esenciales presentes de forma natural en el polen, compuestos indispensables para el desarrollo saludable de las abejas.

El resultado fue la creación de un suplemento alimenticio innovador, capaz de elevar de manera notable la capacidad reproductiva de las colonias.

Con este descubrimiento, se abre la puerta a nuevas estrategias de conservación, especialmente en un contexto global donde los polinizadores enfrentan presiones ambientales cada vez mayores.

¿Cómo se determinó qué nutrientes eran esenciales?

Antes de esta investigación, se desconocía cuáles de los esteroles presentes en el polen eran realmente esenciales para el desarrollo de las abejas melíferas.

Para despejar esta duda, el equipo científico desarrolló un análisis químico exhaustivo de pupas, abejas adultas y tejidos internos de abejas nodrizas.

Este estudio detallado permitió identificar seis compuestos: 24-metilenocolesterol, campesterol, isofucosterol, β-sitosterol, colesterol y desmosterol.

Con esta información, los investigadores diseñaron un suplemento nutricional de alta precisión, elaborado a gran escala mediante fermentación en biorreactores para garantizar una producción sostenible.

En ensayos controlados de tres meses, las colonias que recibieron la levadura enriquecida mostraron resultados extraordinarios: llegaron a criar hasta 15 veces más larvas viables y mantuvieron un periodo prolongado de producción de cría en comparación con aquellas sometidas a dietas deficientes. Esto permitirá llegar a una nueva vía para fortalecer la salud de los polinizadores y mejorar la resiliencia de las colmenas.

¿Por qué este avance beneficia a la agricultura y qué pasos siguen?

Los autores del estudio destacaron que los polinizadores sostienen más del 70% de los principales cultivos del planeta, por lo que el incremento en las pérdidas de colonias, plantea una seria amenaza a la seguridad alimentaria global.

Frente a este panorama, el profesor Phil Stevenson, de los ‘Royal Botanic Gardens Kew’ y la Universidad de Greenwich, afirmó que el nuevo suplemento podría aliviar la presión sobre las flores silvestres y, al mismo tiempo, beneficiar a las abejas nativas al reducir la competencia por el polen disponible.

Por su parte, Danielle Downey, directora de ‘Project Apis’, describió este avance como un potencial “cambio de juego” para la supervivencia de las colonias de abejas melíferas.

Finalmente, cabe acotar que aún se requieren extensas pruebas de campo para confirmar su eficacia en condiciones reales. No obstante, los investigadores prevén que esta tecnología podría estar disponible para agricultores en un plazo aproximado de dos años; se considera viable su adaptación para otros polinizadores o incluso para insectos cultivados en sistemas productivos.