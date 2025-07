Apicultores denuncian muerta masiva de abejas en Andes, Antioquia

Andes, Antioquia

El apicultor Anderson Rojas Restrepo, creador y fundador de la empresa Turdidas Jardín, denunció la muerte masiva de más de un millón de abejas en su cultivo ubicado en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia. La tragedia ambiental fue descubierta durante una revisión de rutina reportada hace varios días.

El apicultor señaló que, al observar los alrededores, identificaron que en cultivos vecinos se estaban haciendo fumigaciones “Encontramos la muerte de 15 colmenas de abeja Apis mellifera. Empezamos a ver un tendal de seres sin vida frente a las colmenas”.

Tras detectar la mortandad, los apicultores recolectaron muestras de abejas muertas y restos de colmenas “Nos comunicamos con Corantioquia, que es la parte regional que nos apoya en ese tema. Ellos nos apoyaron mucho, nos estuvieron acompañando, y luego nos ayudaron a contactar ya al ICA, que es la entidad que se encarga de regular todo esto. Hicimos la gestión, el ICA nos visitó, mandaron un funcionario, tomamos muestras de abejas muertas, tomamos muestras de partes de la colmena hablando pues internamente y se lo llevaron con todas las normas y reglas que tienen”, explicó Rojas.

Las pérdidas económicas para la empresa ascienden a unos 20 millones de pesos. Sin embargo, el impacto no solo fue económico, Rojas señaló que el daño al ecosistema es incalculable.

“La pérdida que está teniendo la ecología y el ecosistema eso no tiene, o sea, no hay forma de regresar esto es una pérdida incalculable porque eso es lo que vemos nosotros, esto vimos que las abejas, pero lo que no alcanzamos a ver es la cantidad de fauna que puede llegar a morir con estas fumigaciones uno no alcanza a calcularlas porque es algo como, digámoslo así, intangible está allá afuera y no alcanzamos a percibirlo”.

60 años de tradición

Turdidas Jardín es una empresa familiar con más de seis décadas de experiencia en apicultura, cuya tradición se remonta al año 1938. El cultivo afectado era uno de los más antiguos de la familia y prestaba un servicio ecosistémico y de polinización.

¿Qué es apiturismo?

La empresa también lidera un proyecto de apiturismo pedagógico, que busca educar a la comunidad sobre la importancia de las abejas. Rojas explicó que el concepto de la abeja no es tan bueno en estos momentos y agregó que las personas la ven como un enemigo.

“La idea es enfocarnos ahora mucho en las instituciones educativas de los niños, como sembrar esa semillita de conciencia en ellos para trabar el futuro”, concluyó.