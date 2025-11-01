Álvaro Uribe llega a Tunja con la cúpula del Centro Democrático

El senador boyacense Ciro Ramírez anunció que el expresidente Álvaro Uribe Vélez visitará Tunja este sábado 1 de noviembre, acompañado por la dirigencia nacional y los precandidatos del Centro Democrático.

En la ciudad de Tunja tendremos el conversatorio con @AlvaroUribeVel en el Club Comfaboy (glorieta del Gobernador) a las 2:30 p.m. el próximo sábado 1 de noviembre. ¡Los esperamos! pic.twitter.com/tRsr9eyyqk — Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) October 28, 2025

El evento se realizará en el Club Comfaboy y congregará a empresarios, líderes sociales y militantes del partido. «...Vamos a estar el sábado en una reunión con los diferentes sectores económicos, políticos y sociales del departamento, hablando de la realidad del país y las soluciones ante este desastre de gobierno que hemos tenido...», declaró Ramírez.

El congresista detalló que el expresidente Uribe estará acompañado por el director del partido, Gabriel Vallejo; la secretaria general, y el director político, además de los precandidatos presidenciales Andrés Guerra, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. «...Va a estar toda la plana mayor del Centro Democrático saludando a los boyacenses, hablando y mirando las soluciones ante las problemáticas del país por el nefasto gobierno de Gustavo Petro...», afirmó el senador, quien extendió la invitación a los simpatizantes del partido en Boyacá.

Ciro Ramírez también reveló detalles sobre el papel que podría asumir el expresidente Uribe en las próximas elecciones legislativas. «...De acuerdo con las conversaciones que he tenido con el presidente Uribe, lo veo muy interesado en que la lista al Senado sea cerrada y que él se ubique en el puesto número 25. Eso es lo que le he oído decir y lo puedo confirmar de primera mano...», aseguró. Según el congresista, el expresidente busca liderar una lista unificada que fortalezca al partido en el Congreso.

Finalmente, el senador boyacense se refirió a las aspiraciones electorales del Centro Democrático en Boyacá. «...Creo que en el departamento vamos a tener un senador y un representante a la Cámara. La opinión pública hoy nos favorece, y el Centro Democrático se ubica entre los partidos más votados en las encuestas. Estoy seguro de que mantendremos nuestra representación en el Congreso con nombres que defiendan con altura los intereses del departamento...», concluyó Ciro Ramírez.