A 40 años de la tragedia del Palacio de Justicia: homenajes durante esta semana en Bogotá

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. Operación Antonio Nariño fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19). / Archivo Colprensa

Bogotá conmemora este 6 y 7 de noviembre los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los hechos más relevantes de la historia de violencia del país, que dejó más de un centenar de muertos, magistrados desaparecidos y varias heridas institucionales por las que aún reclaman varias personas.

Para esta fecha, la Corte Suprema de Justicia liderará actos solemnes en memoria de las víctimas, que incluyen una ceremonia oficial en su sede y una eucaristía.

Sin embargo, la conmemoración está marcada por un hecho político relevante: el presidente Gustavo Petro no fue invitado a los eventos oficiales, debido a tensiones generadas tras sus declaraciones calificando el suceso como una “insurrección del M-19”.

Paralelamente, Bogotá alberga espacios culturales y académicos dedicados a la reflexión. En la Biblioteca Luis Ángel Arango se inauguró la exposición “Cuarenta veces noviembre”, que reúne archivos judiciales, testimonios de sobrevivientes y obras artísticas para reconstruir los hechos y promover un diálogo sobre memoria y resiliencia. La muestra es organizada por el Consejo de Estado y el Banco de la República.

Asimismo, en la Universidad Externado la Corte Suprema de Justicia realizará el próximo 4 de noviembre una jornada en homenaje a los magistrados asesinados, bajo el eje Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos, reforzando la importancia del legado judicial y la búsqueda de verdad.

A cuatro décadas, estas actividades buscan mantener vivo el recuerdo de las víctimas y reafirmar el compromiso del país con la justicia y la memoria histórica, en medio de un homenaje que combina reflexión, sensibilidad social y un clima político que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger la institucionalidad y la verdad histórica.