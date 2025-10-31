Viernes 31 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Con el propósito de garantizar una movilidad más fluida en medio de las obras viales que actualmente se ejecutan en 40 frentes de ciudad, la Alcaldía de Armenia expedirá un decreto que modificará la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, ampliando la restricción en todo el perímetro urbano, el cual regirá de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La decisión se toma en atención a las afectaciones de tráfico de las obras que le están dando otra cara a Armenia, como la construcción del intercambiador vial de la carrera 19 con la calle 2 norte, las intervenciones de malla vial con el proyecto 12K en 11 puntos críticos, las intervenciones de reposición de alcantarillado, entre otros.

El nuevo pico y placa aplicará de lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., según el último dígito de la placa del vehículo o motocicleta con la misma rotación que rige actualmente es decir lunes 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2 viernes 3 y 4

La medida no regirá los sábados, domingos ni festivos, y durante el periodo del 4 al 17 de noviembre se realizará una fase pedagógica de socialización, sin imposición de comparendos.

A partir del 18 de noviembre, quienes incumplan la restricción serán sancionados con multa de aproximadamente $630 mil e inmovilización del vehículo, conforme a lo establecido por la Ley 769 de 2002.

Hasta ahora, el Pico y Placa en Armenia operaba solo en zonas específicas del centro y en tres horarios: de 7:00 a 9:00 a.m., de 11:30 a 2:00 p.m. y de 5:30 a 7:00 p.m., con la misma rotación de dígitos.

Con el nuevo decreto, la restricción se amplía a todo el perímetro urbano y se unifica en un solo horario continuo, buscando reducir la congestión en los corredores alternos y dar prioridad al transporte público y al tránsito peatonal.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró anoche jueves 30 de octubre en autopistas del café en la vía que comunica a Armenia con Pereira en el sector conocido como colillas en Circasia

En el siniestro vial se presenta el choque entre una camioneta blanca y un vehículo particular gris, este último debido a la fuerza del impacto termina con las llantas para arriba, extraoficialmente se habla de tres personas que resultaron lesionadas

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío y las autoridades de salud entregaron recomendaciones en el marco de la celebración de Halloween

En efecto este 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los niños puesto que salen con sus disfraces a zona céntrica y centros comerciales para obtener los dulces por eso los entes competentes han entregado las recomendaciones para que la fiesta se viva en completa normalidad.

Precisamente el director encargado del ICBF regional Quindío, Daniel Pachón envío un mensaje especial a padres de familia para que estén muy al tanto de los niños y no los pierdan de vista y en cuanto al consumo de dulces que sea de manera responsable entendiendo que es fundamental el factor nutricional.

Fue claro que la familia es el entorno protector y por eso el especial llamado para que no se genere ninguna afectación en el desarrollo de la importante actividad. Además, dijo que las autoridades también establecerán las medidas en los puntos de mayor concentración de personas para garantizar la tranquilidad y seguridad.

En ese mismo sentido se pronunció el secretario de Salud de Armenia, César Augusto Rincón sostuvo que dos aspectos son fundamentales en el marco de esta celebración. Uno que tiene que ver con la moderación en la ingesta de los dulces y el otro es la vigilancia por parte de los adultos responsables de los menores de edad.

Enfatizó que está demostrado que el consumo de gran cantidad de azucares en corto tiempo genera que se libere la hormona de la insulina que puede causar deshidratación, dolor abdominal, diarrea o vómito.

Resaltó que es muy importante que los padres no dejen solos a los niños y sean responsables en revisar la calidad del dulce que les entregan en las calles de la ciudad.

La gobernación del Quindío activa un modelo integral de seguridad con apoyo humano y tecnológico para garantizar una noche segura, tranquila y feliz para todos los niños y niñas del departamento.

el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, anunció que el dispositivo contará con el apoyo de más de 800 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los gestores de convivencia, quienes estarán desplegados en parques, barrios, centros comerciales y zonas rurales para acompañar las actividades programadas.

En Armenia, voceros de fundaciones animalistas llamaron la atención sobre los peligros y riesgos para perros y gatos en esta celebración de Halloween

Diana Rodríguez de la fundación eco huellas llamó la atención sobre la importancia de la responsabilidad de los dueños de animales de compañía en especial perros para que no les den dulces, estén pendientes de los animales, eviten disfraces que general estrés, calor o algún tipo de alergia y evitar el uso de pólvora

La Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ– adelanta el fortalecimiento de la Red de Vigías Comunitarios en el municipio de Génova, en el marco del sistema de alertas tempranas. En esta fase, 21 campesinos están siendo capacitados en aspectos relacionados con la temporada de lluvias, deslizamientos, avenidas torrenciales y otros eventos asociados a fenómenos hidrometeorológicos.

Empresas Públicas del Quindío intensifica labores de monitoreo y limpieza para evitar afectaciones en el suministro de agua por las lluvias

El gerente de Empresas Públicas del departamento, EPQ José Alejandro Guevara dijo que en medio de las actuales condiciones climáticas como entidad están preparados para afrontar cualquier eventualidad que pueda presentarse.

Enfatizó que las plantas de tratamiento de agua potable en los nueve municipios donde operan están listas para el manejo de la alta turbiedad y el corrector tratamiento del agua. Envío el llamado especial a los usuarios en el correcto manejo de residuos para evitar taponamiento de alcantarillado y un adecuado uso del recurso hídrico.

Precisamente desde la empresa realizaron intervenciones en los municipios de Quimbaya y Pijao para garantizar el servicio en esta temporada de lluvias.

En la ciudad de Armenia se va a llevar a cabo la primera convención del área del Quindío, Narcóticos Anónimos, nunca más a la deriva, 1, 2 y 3 de noviembre se va a realizar esta convención en el auditorio del colegio Capuchinas ubicado en el parque Sucre de la capital del Quindío.

Los maestros del Quindío se sumaron al paro nacional del magisterio convocado por Fecode, la concentración se inició en la plaza de Bolívar con baja participación, sumado además a las fuertes lluvias que retraso la marcha de los educadores.

Finalmente, luego de que dejó de llover los docentes con algunas pancartas, carteles y banderas marcharon por el centro y el norte de la ciudad de Armenia, reclamando un mejor servicio de salud para el magisterio y sus familias.

la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental del Quindío aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza por el cual se expide el Presupuesto General del Departamento del Quindío para la vigencia fiscal 2026.El presupuesto aprobado asciende a alrededor de $640.199 millones

Empresas Públicas de Armenia. informa a todos sus usuarios que fortalecemos el convenio EPA - Facilísimo, la opción práctica, segura y cercana para realizar el pago de la factura de servicios públicos.

Con el restablecimiento de este convenio, los usuarios podrán acercarse a cualquiera de los puntos autorizados de la red Facilísimo distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, y efectuar sus pagos de manera ágil, sin largas filas ni desplazamientos innecesarios.

Esta alternativa busca brindar mayor comodidad a la comunidad, permitiendo que el cumplimiento de los compromisos con los servicios públicos sea más sencillo y accesible. Además, refuerza el compromiso de la entidad con la mejora continua en la atención al usuario, ofreciendo canales de pago confiables que contribuyen a fortalecer la cultura de pago y la sostenibilidad financiera de la empresa.

Avanzan las adecuaciones en el edificio que era sede de EPQ en el centro de Armenia para trasladar el archivo

Así lo dio a conocer el secretario administrativo de la gobernación del Quindío, Sebastián Cañón quien informó que continúan en proceso de remodelación para generar todas las condiciones.

Sostuvo que actualmente hay unos espacios que ya se encuentran funcionando en el edificio ubicado en la carrera 14#22-21 del centro de la ciudad como el Consejo Territorial de Planeación, Juntas de acción comunal, Fondo de Empleados y el sindicato por lo que cualquier ciudadano puede acceder a la atención.

Destacó que la necesidad tiene que ver con trasladar de manera óptima el archivo de la gobernación por eso están en proceso de acondicionamiento.

A 431 camas hospitalarias llegará la clínica La Sagrada Familia de Armenia con la apertura de la sede Santa Ana

En las últimas horas se llevó a cabo el acto protocolario de apertura de la clínica Santa Ana ubicada en inmediaciones de los Kioscos al sur de la ciudad que será una sede de la clínica La Sagrada Familia.

la gerente nacional de las clínicas del grupo empresarial MOM, Neydi Jaimes Leguizamón manifestó la importancia de la apertura para ampliar la capacidad de servicios para los usuarios.

Explicó que la apertura es gradual puesto que inician con los servicios de hospitalización, posteriormente serán los servicios de urgencias, cuidado intensivo y cirugía de alta complejidad.

Recordó que la clínica La Sagrada Familia cuenta con convenio con la Nueva EPS, están en proceso de contratación con Sanitas y distintas entidades de medicina prepagada. Aseguró que es alto el esfuerzo por eso están en todo el proceso para que desde la clínica logren organizarse económicamente.

Asimismo, mencionó que ha sido clave la generación de empleo con la apertura de la clínica Santa Ana puesto que abrieron 280 vacantes directas y 146 indirectas. Añadió que desean ser un eje central por eso la ubicación al sur de la ciudad siendo referentes de atención de alta complejidad.

Este sábado 1 de noviembre, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., el área de Bienestar Animal de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, realizará la Jornada de Adopción y Bienestar Animal en el Centro Comercial Portal del Quindío, espacio que busca promover la adopción responsable de perros y gatos que anhelan un hogar lleno de cariño y cuidados.

Durante la jornada, los asistentes podrán adoptar caninos y felinos, y también acceder de manera gratuita a diferentes servicios para sus mascotas, como desparasitación, corte de uñas, revisión de bienestar y vacunación antirrábica.

En deportes, este domingo 2 de noviembre se jugará el partido de ida de la semifinal de la Liga Nacional BetPlay de Fútbol de Salón 2025. El encuentro se disputará este domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Coliseo del Café de Armenia, donde Caciques del Quindío enfrentará a Kaporos del Sinú de Córdoba