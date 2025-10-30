Jueves 30 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Facilísimo y el apoyo al equipo femenino de Caciques del Quindío campeonas de la liga nacional de fútbol de salón. Foto: Cortesía Caciques del Quindío

Armenia

Atención que la Policía Valle reportó la desarticulación de la banda “Los de la Pradera”, dedicada al tráfico de marihuana y al contrabando de cigarrillos entre Cauca, Valle del Cauca y otros departamentos. Cuatro personas fueron capturadas y decomisaron 174.500 cajetillas, avaluadas en más de 640 millones de pesos.

La marihuana, según la Policía, provenía del Cauca y era almacenada en residencias de Cali y Palmira para luego ser ocultada en camiones y enviada hacia los departamentos de Quindío, Antioquia y la Costa Atlántica.

Según la Policía, las cuatro personas fueron capturadas en el Valle, Cauca y Quindío y se suman a otras seis detenidas anteriormente durante operativos en los que además se incautaron más de 2.5 toneladas de marihuana.

Los de la Pradera movilizaban unos 500 kilogramos de este estupefaciente cada 15 días.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq se sumarán al paro nacional convocado por Fecode para hoy jueves 30 de octubre por los problemas que persisten en la prestación del servicio de salud al magisterio y sus familias.

Luz Stella León, presidente del Suteq indicó “Estamos convocando a todo el magisterio a las 7:30 de la mañana en la plaza de Bolívar. Ahí estaremos socializando una información y luego tendremos una movilización que parte del centro y que terminará en el Parque Fundadores de Armenia.

Sobre las razones del paro señaló” Por la defensa del FOMAG, que es el fondo de prestaciones sociales del magisterio. Por la estabilización del modelo de salud para los maestros dado que seguimos teniendo dificultades, y porque estamos exigiendo una ley estatutaria sobre el sistema general de participaciones

Las autoridades de salud en el Quindío advierten sobre pico de enfermedades respiratorias por las condiciones climáticas

En medio de las variaciones climáticas que se registran en el departamento incrementan las enfermedades por lo que las autoridades de salud están en alerta.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez reconoció que en los últimos meses se ha registrado pico por enfermedades respiratorias ya que ha sido evidente el incremento en su circulación.

Enfatizó que lo anterior está relacionado con influenza estacional como COVID, infección respiratoria agua dependiendo de las variables climáticas que vive actualmente en el departamento.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez estará hasta hoy 30 de octubre en su cargo, luego de que el gobernador le solicitará la renuncia, la dependencia quedará en manos de una mujer que trabaja en la misma dependencia.

En Armenia no se implementarán medidas restrictivas para la celebración de Halloween, pero las autoridades reforzarán los operativos de control

Como es tradicional en el marco de la celebración de Halloween se esperan las caravanas de motociclistas disfrazados lo que implica un refuerzo de las autoridades de la ciudad para evitar alteración de orden público.

A través de las redes sociales han convocado a una caravana denominada del terror para el próximo sábado 1 de noviembre a las 9 de la noche con punto de encuentro en el Estadio Centenario.

Al respecto el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que llevaron a cabo una reunión con diferentes entidades, La Policía y Ejército para articular los esfuerzos que permitan brindar las garantías de seguridad.

Explicó que el trabajo se da en dos momentos el primero que tiene que ver con la celebración como tal el 31 de octubre donde es alta la afluencia de menores de edad en el centro de la ciudad y es claro las recomendaciones a los padres de familia para evitar pérdidas o afectaciones de salud por la ingesta de dulces.

Dijo que el otro momento es el relacionado con la convivencia puesto que en ocasiones algunas personas de manera desorganizada afectan el tránsito normal.

Envío un llamado especial a los moteros para que tengan en cuenta que tendrán un acompañamiento efectivo que debe ir de la mano con las responsabilidades que impidan los desórdenes.

Por su parte uno de los líderes moteros, Daniel Romero más conocido como La Magia, se mostró optimista por la reunión que se llevó a cabo con las autoridades con el fin de que se realice de manera pacífica la manifestación cultural del próximo sábado 1 de noviembre.

Considera todo saldrá bien y por eso es clave el buen comportamiento que es uno de los compromisos que se establecieron en el marco de la reunión con las autoridades de la ciudad.

Llamó a todos los moteros que se sumarán a esta caravana a que lo hagan de la mejor manera como es respetando las normas de tránsito y a las autoridades que brindarán el correspondiente acompañamiento.

En Armenia alertan sobre personas en camionetas que dejan residuos en diferentes zonas, desde la empresa recolectora ya trasladaron la denuncia a la Policía

No hay derecho, ciudadanos evidenciaron a través de registros fotográficos y en videos la situación que se viene presentando en dos barrios de la ciudad como Limonar y Villa Esperanza donde personas en camionetas dejan los residuos en vía pública para luego irse del lugar.

El director de la oficina de comunicaciones de Empresas Públicas de la ciudad, EPA, David Salazar dio a conocer que la denuncia llegó a la entidad por lo que de inmediato tomaron las respectivas acciones.

Señaló que trasladaron la denuncia a la Policía con el fin de que se genere la intervención para dar con los responsables de este tipo de hechos que empañan la imagen de la ciudad.

Recordó que la multa a quienes realizan estos comportamientos es de hasta un millón de pesos por eso la recomendación a la comunidad es que cuanto tenga residuos sólidos especiales puedan reportar a la entidad.

En Armenia alertan por modalidad de robo al interior de buses de servicio público, adulto mayor finge molestia física para robar elementos de valor

No es la primera vez que los ciudadanos alertan sobre esta situación, sin embargo, nuevamente se registran este tipo de hechos delincuenciales.

El caso reciente se registró en la mañana del miércoles 29 de octubre en la ruta 1 que cubre los barrios Guaduales de La Villa, La Isabela entre otros y una ciudadana evidenció como un hombre mayor de edad se quejó a los gritos de una molestia porque supuestamente fue afectado por el bus donde la comunidad se acerca a ayudarle y es ahí donde aprovecha su cómplice para hurtar.

Explicó que por fortuna la mujer víctima que iba a descender del vehículo porque ya había llegado a su destino notó que su celular no estaba por lo que alertó de inmediato sobre el hecho impidiendo que se materializará el delito.

En Quindicáncer están realizando una campaña gratuita de prevención del cáncer de mama, con 130 consultas preventivas y tamizajes de mama para mujeres entre 40 y 69 años, sin EPS o con Sisbén estrato 1 y 2.

Patricia Franco, directora de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Quindicáncer que explicó “estamos haciendo una campaña referente al tema de la prevención del cáncer de mama. Campaña que se llama porque las quiero, las cuido.

Las mujeres o las personas interesadas pueden escribir al WhatsApp 3156441468, diciendo que cumplen los requisitos que son sisbenizadas, que no tienen ninguna EPS que las tenga afiliadas, que tienen entre 40 y 69 años y que requieren hacer la consulta de tamizaje de cáncer de mama.

Las reservas del Banco de Sangre del. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios han disminuido en las últimas semanas, poniendo en riesgo la atención de pacientes que hoy dependen de una transfusión para vivir.

Desde la entidad se hace un llamado urgente y solidario a toda la comunidad a donar sangre como un acto de amor y solo necesitas 30 minutos de tu tiempo, y con ese gesto puedes salvar hasta tres vidas.

Hacerlo es muy sencillo, acércate al Hospital San Juan De Dios, ubicado en la avenida Bolívar con calle17 esquina, al primer piso, Banco de Sangre, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m., aquí te esperaremos con personal médico y de enfermería disponible para atenderte y solucionar todas tus inquietudes para que tengas la mejor experiencia durante la donación de sangre.

Desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, informa a la ciudadanía de Armenia que actualmente no se está realizando ningún proceso de actualización catastral en el municipio y tampoco está enviando información sobre la supuesta actualización de avalúos en predios pertenecientes a este territorio.

Aclaramos que la alcaldía municipal de Armenia es la entidad encargada de llevar a cabo cualquier actividad catastral del municipio, por tal razón la información relacionada con dichos procesos puede ser gestionada directamente con esa oficina.

El IGAC hace un llamado a los ciudadanos a estar atentos a las informaciones oficiales que provengan de la Alcaldía municipal de Armenia, así como del Instituto.

La directora territorial del IGAC en Quindío, Yolanda Lucía Martínez aclaró que “personas inescrupulosas están usando la imagen y los logos del Instituto para estafar y brindar información falsa a la comunidad. Le recordamos a la ciudadanía que mediante la resolución 201 de 2021 el IGAC dejó de ser el gestor catastral del municipio de Armenia, por esta razón no podemos emitir conceptos catastrales sobre los predios de este municipio.

Aclaramos también que todos los trámites catastrales que se realicen en la entidad son totalmente gratuitos.”

Desde Camacol Quindío resaltaron el repunte que ha tenido el sector de la construcción a nivel local en este 2025, donde los lanzamientos de proyectos de vivienda pasaron de 1.461 a 3.415 unidades con un incremento de 133,7%, las ventas pasaron de 1.848 a 2.500 unidades presentando una variación de 35,3% y la oferta crecieron 78,9% pasando de 1.559 a 2.789 unidades disponibles para su comercialización.

En Armenia, el mercado constructor pasa por un momento de gran actividad comercial donde los lanzamientos y las ventas se han disparado, impulsados principalmente por la vivienda social.

Milena Arango directora de Camacol explicó que, por el lado de la oferta, aunque en el plano nacional la oferta se contrajo, el stock de vivienda disponible de Armenia al cierre de septiembre llegó a 2.789 unidades siendo 78,9% más en comparación con el mismo mes del 2024.

Por otro lado, Para este corte, en Armenia se presentó un aumento del 13,1% en el número de personas ocupadas en el sector de la construcción pasando de 9 mil a 11 mil 200 personas con una contribución al total de ocupados en la ciudad de 7,7%.

Desde la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia sostienen que establecieron las intervenciones en el edificio Aparcaderos Centenario, tras fallo judicial por riesgo de colapso

Recordemos que en el año 2024 un fallo del Juzgado Sexto Administrativo de la ciudad ordenó las reparaciones por el riesgo de colapso del edificio Aparcaderos Centenario ubicado en inmediaciones de la plaza de Bolívar.

La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de la ciudad, Edua, Martha Inés Martínez dijo que fueron demandados en la acción popular interpuesta por la Personería Municipal. Sostuvo que realizaron diferentes líneas de acción como fue el retiro del mobiliario que allí se encontraba con el fin de quitarle el peso a la estructura y sacar del inventario de Espacio Público dicha plazoleta puesto que hace parte de una propiedad horizontal que es el parqueadero Centenario.

Fue clara que ya sigue es como tal la intervención de la administración municipal a través de la secretaría de Infraestructura de la ciudad. Aunque sobre esto último aclaró que la zona podrá ser utilizada siempre y cuando se tenga el aval de los propietarios de aparcaderos Centenario.

Un balance positivo presentó la primera rueda de negocios FortaleSer celebrada en las instalaciones del Parque Soledén. El programa, liderado por Comfenalco Quindío y operado por la universidad Alexander Von Humboldt, dejó como resultado económico potenciales acuerdos comerciales cercanos a los $3.803 millones.

Se destaca la participación de 100 empresas vendedoras y 30 empresas compradoras. En total se efectuaron 306 citas efectivas, de las cuales 227 (74,18%) evidenciaron negocios concretos

Bajo la directriz del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, durante la mañana de este miércoles 29 de octubre la gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, ingeniera Lina Marcela Roldán Prieto, lideró un recorrido técnico por la obra Muro de Escalada, contigua al Estadio Centenario de Armenia.

Actualmente, la empresa internacional Entre Prises, contratada por el Comité Olímpico Colombiano, avanza en la instalación de los tres muros que conformarán el complejo: Boulder, Velocidad y Dificultad. Con un progreso superior al 75% en esta labor, la gerente de PROYECTA destacó el compromiso de la entidad con la ejecución de proyectos de alto impacto.

Este jueves 30 de octubre, el Centro Nacional para el Estudio del Bambú-Guadua, ubicado en el municipio de Córdoba (Quindío), será sede del 1er Encuentro Regional: Retos y gestión para la reducción y manejo de especies conflicto e invasoras, un espacio que busca fortalecer las estrategias conjuntas de protección de la biodiversidad en el Eje Cafetero.

Con el apoyo de la Cámara de Comercio, Recicladores del Quindío participaron en el Foro Nacional de Inclusión, Circularidad y Alianzas 2025

Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio 5 asociaciones de recicladores compartieron experiencias, fortalecieron alianzas y conocieron de primera mano nuevas oportunidades de formación y articulación empresarial para el sector en el Foro de la Inclusión, Circularidad, y Alianzas desarrollado en Bogotá

La gobernación del Quindío, a través de la Empresa para el Desarrollo Territorial – Proyecta, socializó ante la comunidad, el contrato de consultoría No. 007 de 2025, durante encuentro realizado en la caseta comunal del barrio Berlín. Allí se presentaron los alcances del proyecto que contempla la elaboración de los estudios y diseños fase III para la transformación integral de la plaza de toros de Armenia

El propósito de esta iniciativa es estructurar una propuesta que permita convertir este tradicional espacio en un moderno centro cultural para la realización de espectáculos y eventos de gran formato, contribuyendo a la recuperación ambiental del entorno

Hoy 30 de octubre de 2025 a las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo en la Asamblea Departamental del Quindío, el primer debate del Proyecto de Presupuesto General del Departamento del Quindío para la vigencia 2026, esto en cumplimiento del cronograma establecido. Para la vigencia 2026, el proyecto contempla un presupuesto aproximado de $478.784 millones de pesos

En deportes, Dos atletas del departamento del Quindío y afiliados a la liga quindiana de atletismo, hacen parte de la delegación colombiana que nos representará en el campeonato suramericano U20 que se realizará en Lima Perú del 31 de octubre al 2 de noviembre del año 2025.

Los deportistas son Valeria Sofia George López, que participará en 100 metros con vallas y salto alto y Camilo Andrés Redondo Magdaniel que hará parte del relevo 4x400.