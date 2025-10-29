Miércoles 29 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que un conductor herido dejo aparatoso accidente de tránsito en la vía la línea llegando al municipio Calarcá en el Quindío lo que generó gran represamiento de vehículos

El siniestro vial se registró en el puente Helicoidal donde el conductor de un tractocamión pierde el control y termina volcando el automotor de forma lateral quedando atravesado sobre el puente. El conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital local.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos explicó “un doble troque que venía cargado con 17 toneladas de café desde el municipio de Acevedo en Huila con destino a municipio de Chinchiná en Caldas y la primera hipótesis es que el vehículo se queda sin frenos llegando a la segunda curva del puente donde se voltea el vehículo”

La Superintendencia de Notariado y Registro adelanta visita especial a la oficina de catastro de Armenia

A través de un auto con fecha del mes de octubre la Superintendencia delegada para el registro con funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral ordenó una visita especial de control en la ciudad por el proceso de actualización catastral.

El concejal del Pacto Histórico Jonatan Rojo dio a conocer que durante el año 2024 se generaron una serie de quejas relacionadas con catastro multipropósito, el tema de avalúos y el predial. Destacó que a raíz de estas situaciones presentó una queja ante la Superintendencia y hace poco le notificaron sobre la visita que se viene desarrollando desde el lunes 27 de octubre y culmina este miércoles 29.

Fue claro que la idea de este proceso es evidenciar cualquier tipo de irregularidad que la Superintendencia determine y defender el interés público donde la gestión catastral sea conforme a la ley.

Expuso que hay mucha inconformidad por parte de la ciudadanía porque predios con condiciones muy básicas tuvieron incrementos de hasta el 200% que repercutió en la liquidación del impuesto predial.

Al respecto consultamos al secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Pérez quien confirmó la visita que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de nueve quejas en relación con la demora en los trámites que han sido radicadas en el transcurso del año 2023 a 2025 y una última expuesta por el concejal Jonatan Rojo.

Aseguró que nueve quejas en medio de una actualización catastral es una cifra muy mínima por eso reiteró que el proceso cuenta con todos los soportes técnicos.

Aclaró que ya han recibido auditorías por parte de la Contraloría y de los diferentes entes de control donde pese a algunas situaciones administrativas ha sido satisfactorio el resultado contrario a como lo quieren mostrar actores políticos que aprovechan la coyuntura.

Destacó que en el transcurso de los cuatro años de servicio catastral han contado con cuatro contratos con dos operadores catastrales diferentes y en razón del primer operador que fue la unidad administrativa de catastro Bogotá se encuentra una discusión en estrados judiciales por un presunto incumplimiento contractual interpuesto por la administración municipal debido a la demora en algunos trámites.

Una pareja de turistas extranjeros denuncia que fueron víctimas de un millonario robo en un glamping ubicado en zona rural del municipio de Salento en el Quindío

El hecho fue denunciado en redes sociales por una pareja un español y una colombiana que estuvieron de visita en Salento hace 15 días, pero solo esta semana se conoció el video de la denuncia

Indican que el robo puede alcanzar los 100 millones de pesos porque se llevaron cámaras de video, de fotografía, drones y dinero en efectivo.

Por su parte el secretario de turismo de Salento, Edison Hernán Espinoza indicó que desde que conocieron por redes sociales la denuncia en compañía de la policía visitaron el glamping donde verificaron que tuvieran los documentos en regla además no evidenciaron durante la visita ninguna situación extraña por lo que será la Fiscalía la que determine quien o quienes cometieron el robo

El funcionario fue claro en manifestar que en Salento hay por los menos 20 establecimientos que ofrecen el servicio de glamping y es la primera vez que se presenta un hecho de esta naturaleza

Un atraco quedó grabado en video en la carrera 25, con calle 31 en el municipio de Calarcá, Quindío donde los delincuentes, varios de ellos habitantes de calle aprovechando la soledad y la ubicación de las lonas por las obras del acueducto asaltaron a un hombre y se le llevaron todas las pertenencias, por fortuna no fue lesionado.

Según las autoridades los delincuentes fueron identificados pero la víctima del robo no interpuso la denuncia.

Ante el incremento de la inseguridad en esa zona de la villa del cacique, hubo reunión con autoridades, comerciantes y residentes.

Desde la alcaldía de Calarcá, anunciaron que en la carrera 25 con calle 31 del municipio de Calarcá fue instalado un CAI Móvil, con el propósito de fortalecer la seguridad en la zona donde se desarrolla la obra y brindar acompañamiento a comerciantes y transeúntes.

En Armenia proyectan peatonalizar sectores del centro de la ciudad para mejorar el espacio público, actualmente hay 75 módulos para vendedores

En el Concejo Municipal se tenía programado un debate sobre espacio público que finalmente fue criticado por los mismos concejales puesto que el ciudadano proponente no se refirió claramente al tema y luego se fue sin terminar la sesión.

A pesar de lo anterior el debate prosiguió, inicialmente el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que trabajan de la mano con Policía y Cámara de comercio para implementar estrategias que permitan hacerle frente a la situación de espacio público.

Evidenció que la función principal es el control por lo que llevan más de 12.000 intervenciones que no significa remover al vendedor, sino que cumpla con las normas respectivas.

Sobre el tema de peatonalización, el funcionario sostuvo que varias zonas harán parte del proceso con el fin de embellecer el centro de la ciudad y organizar a quienes ejercen su actividad comercial en las calles.

Por su parte la gerente de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad, EDUA, Martha Inés Martínez informó que en el centro cuentan con 75 módulos para los vendedores ambulantes.

Asimismo, mencionó que como entidad están a cargo de la administración del centro comercial del Café donde cuentan con una ocupación del 63% con 102 locales desocupados que están destinados para los vendedores que quieran ingresar allí.

Reconoció que todavía no cuentan con el certificado Retie que garantiza que una instalación eléctrica cumple con todos los requisitos de seguridad, lo que ha dificultado alquilar los locales ancla que están sobre la carrera 19 de la ciudad.

Finalmente, la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos Resaltó que en Armenia existe un fallo dentro de una acción popular que ordenó la recuperación del espacio público en la ciudad y se vienen realizando diferentes acciones.

Diputada del Quindío, Beatriz Aristizábal sostiene que la intención de la gobernación es la de recuperar el estadio de Calarcá

Y es que se llevó a cabo un debate en la asamblea departamental sobre el estadio de Calarcá que ha generado tanta polémica debido a su recuperación.

La diputada Beatriz Aristizábal aclaró que ambas partes tienen la voluntad política de dejar un escenario deportivo con todas las condiciones por eso el gobierno departamental lo entregó en comodato como respuesta a la solicitud realizada por la alcaldía municipal.

Señaló que existe un compromiso del gobernador Juan Miguel Galvis que es el de invertir 1.000 millones de pesos en el estadio, sin embargo, dijo que previo deben establecerse los estudios y diseños que determinen como tal dicha inversión.

Los organismos de socorro del Quindío y el Servicio Geológico Colombiano realizaron jornada preventiva en el área de influencia del volcán Cerro Machín

En efecto se llevó a cabo una salida interinstitucional liderada por El Servicio Geológico Colombiano realizando un recorrido por el área de influencia del volcán Cerro Machín, abarcando los municipios de Calarcá y Salento en el departamento.

El director de la Cruz Roja seccional Quindío, Jaime Giovanni Alzate indicó que el motivo de la salida era una capacitación para constatar sobre el terreno las amenazas volcánicas en cuanto a la caída de ceniza.

Aseveró que fue un encuentro didáctico que muestra el pasado evidenciando los depósitos de ceniza lo que demuestra que es clave reforzar el proceso preventivo a pesar de que actualmente se encuentre en alerta amarilla.

También llamó la atención de los ciudadanos a informarse a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano para evitar las noticias falsas que generan alerta innecesaria.

el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés Orozco dijo que el objetivo de esta visita de campo fue identificar las amenazas en la zona de influencia del volcán ante una eventual erupción y analizar su posible impacto ambiental.

En el Quindío ha disminuido la vacunación, las autoridades de salud advierten sobre el panorama

En el marco de la rendición de cuentas de la secretaría de salud departamental, el titular de la dependencia Carlos Alberto Gómez evidenció el complejo panorama en materia de vacunación.

Afirmó que el Quindío tiene coberturas vacunales muy altas en primeras dosis con el 92%, pero en los menores de 5 años disminuye notablemente por debajo del 70%.

En ese mismo sentido resaltó que las cifras de influenza estacional son 140 vacunados en lo corrido del año lo que genera gran preocupación por eso se requiere el apoyo y compromiso ciudadano.

El equipo del área de Acueducto y Alcantarillado de empresas públicas de Calarcá, EMCA atendió de manera inmediata el taponamiento del box culvert del barrio Gaitán, ocasionado por la mala disposición de residuos durante las lluvias de las últimas horas.

La Secretaría de Aguas e Infraestructura, adelanta acciones para mitigar los efectos de la temporada de lluvias que se ha venido registrando en el departamento. Desde el pasado sábado 25 de octubre, la dependencia presta apoyo técnico a la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, -UDEGERD-, con el fin de atender emergencias ocasionadas por deslizamientos y taponamientos viales en el municipio de Córdoba.

Las labores se concentran en la vereda Carniceros, donde se reportaron varios derrumbes y la caída de árboles de gran tamaño que provocaron el cierre total de la vía principal que comunica con Pijao.

Con Maquinaria Amarilla, entre ellas una retroexcavadora sobre llantas y volquetas, se ha logrado remover cerca de 150 metros cúbicos de material, permitiendo avanzar en la recuperación del tránsito vehicular.

La celebración de Escuela Emprende Fest, en el centro de convenciones de Armenia fue el escenario para que el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, reconociera a los estudiantes con mejores puntajes en las recientes pruebas Saber 11; un logro que les representó recibir computadores portátiles y otros dispositivos electrónicos, como mensaje de respaldo para que continúen con su proceso formativo en instancias de educación superior.

Desde Empresas Públicas de Armenia EPA denuncian que dos camionetas estarían siendo usadas para el traslado de residuos sólidos, al parecer escombros, en la capital del Quindío.

Los hechos, aislados, ocurrieron en el barrio Limonar y en el barrio Villa Esperanza, Plan Piloto. Los vehículos de placas BET 330 y GOM 834 eran conducidos por personas que generaron, al parecer, acciones en contra de la ley 1801, artículo 111.

Con motivo de la celebración del Día de los Niños – Halloween, la Gobernación del Quindío informa a la comunidad que, desde el martes 28 y hasta el viernes 31 de octubre de 2025, se aplica una modificación temporal del horario laboral para los servidores públicos de la Planta de Empleos del Nivel Central,

La jornada de trabajo se desarrolla en horarios de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m.; mientras que el viernes 31 de octubre se laborará únicamente de 7:30 a. m. a 12:30 p. m.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que, desde mañana jueves 30 de octubre, iniciará la entrega del aumento en la transferencia monetaria para los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

A partir de este ciclo, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años comenzarán a recibir 230.000 pesos, un aumento significativo frente a los 80.000 pesos que recibían anteriormente. Asimismo, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.

La entrega de los recursos se realizará del 30 de octubre al 14 de noviembre, a través de transferencia bancaria o giro, dependiendo del canal asignado a cada beneficiario.

Hoy en el Parque Soledén de Comfenalco Quindío será el punto de encuentro para 100 pequeñas y medianas empresas de distintos sectores económicos del Quindío, que tendrán la oportunidad de establecer citas de negocios con 30 empresas nacionales en el marco de la Rueda de Negocios FortaleSER 2025.

Con estudios, diseños y $8.000 millones para invertir, la gobernación del Quindío socializó rehabilitación de Cruces-Filandia

El secretario de Planeación departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, presentó los estudios y diseños de esta intervención, que corresponde una extensión de 6,4 kilómetros, entre el puesto de Policía de Cruces y la estación de servicio de la entrada al pueblo.

El funcionario agregó que “ya se tienen asegurados 8.000 millones de pesos que provienen de un empréstito aprobado por Asamblea, y los cerca de $20.550 millones restantes se tramitarán ante el OCAD regional para su financiación con el Sistema General de Regalías”

En deportes, El boxeo quindiano sigue demostrando su crecimiento y proyección nacional. En los Juegos Intercolegiados 2025, la delegación del departamento obtuvo un total de cuatro medallas: una de plata y tres de bronce,

Gabriel Martínez logró la medalla de plata en la categoría 52 kg masculino, Por su parte, Angelí Angulo, Jean Alan Sánchez y Andrés Camilo Valdés se quedaron con las preseas de bronce en las divisiones 57 kg femenino, 57 kg masculino y 46 kg masculino, en su orden.