Una humillación, me siento chantajeado: Petro por percances en Europa tras inclusión a lista Clinton

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista OFAC le ha jugado malas pasadas al alto mandatario, durante su viaje en Medio Oriente.

El primero, fue por la negación del suministro de combustible al avión presidencial, en medio de una escala en su llegada a Europa.

Y ahora se está investigando un nuevo percance que le habría pasado al mandatario colombiano, cuando iba a salir del aeropuerto de Riad en Arabia Saudita, pues según fuentes consultadas, no le quisiera brindar asistencia al avión presidencial.

Aunque esta vez, la negación no fue por suministro de combustible, el imprevisto fue complicado porque no habrían podido arrancar su viaje a Egipto, por falta de revisión al avión presidencial, sin embargo, el inconveniente lo habría logrado solucionar, nuevamente con fuentes del alto Gobierno que tuvieron que intervenir.

El incidente fue solucionado y el presidente y su comitiva ya arribaron en Egipto, donde inicia su segunda parada de este viaje a Medio Oriente.

¿Qué dijo el presidente sobre estos hechos?

El alto mandatario se pronunció frente a estos incidentes, y señaló que representan un chantaje por parte del gobierno de Estados Unidos y su inclusión a la lista Clinton”. No obstante, reiteró en que la importante es no dejar aislar a Colombia del mundo en esta situación.

Además, hizo un llamado al mundo financiero europeo, para que mire la oportunidad de actuar con independencia, al mismo tiempo en que reiteró que este tipo de acciones son parte de una persecución política en su contra.