Colombia y Arabia Saudita: memorandos, acuerdos, apertura de mercados y exportaciones

El viaje del presidente Gustavo Petro y su comitiva ya ha empezado a dar frutos, con la firma de memorandos de entendimiento de energías limpias, cooperación cultural, para robustecer relaciones económicas y fortalecer lazos comerciales entre los dos países.

Uno de los primeros memorandos firmados con los líderes de Arabia Saudita, fue el que ejecutó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien logró un marco de cooperación de cinco años y renovable, para desarrollar proyectos conjuntos en hidrógeno limpio, energías limpias, eficiencia energética, captura y almacenamiento de carbono, digitalización y tecnologías de innovación en el sector energético.

La ministra de Comercio, Diana Morales, también anunció que firmarán un Memorando de Entendimiento de cooperación binacional en materia de agroindustria, comercio y turismo. Esto generaría la superación de barreras en términos sanitarios y fitosanitarios, y la consolidación de las industrias nacionales en el Medio Oriente.

Por otro lado, lograron la apertura de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, y están evaluando una conexión aérea directa entre Riad y Bogotá. Así como la apertura del mercado de cordero y aves colombianas.

¿Qué otros logros han obtenido?

La ministra de Cultura, Yannai Kadamani y el ministro de Arabia Saudí, príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, firmaron el Memorando de Entendimiento para fomentar el arte y el intercambio de experiencias sobre políticas en los ámbitos culturales, teniendo en cuenta las normativas entre ambos países.

¿Qué ha dicho el presidente sobre el viaje?

El mandatario colombiano resaltó que es primer presidente colombiano y, latinoamericano, que logra dialogar con el reino de Arabia Saudita.

“No solo más café y cacao, sino más turismo, abriremos un línea directa entre Bogotá y El Riyad, inteligencia artificial sobre la diversidad, conocimiento e inversión en energías limpias”, dijo.