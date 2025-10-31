Tunja registra la tasa de desempleo más baja de los últimos años

La disminución del desempleo en Tunja se atribuye principalmente al dinamismo del sector comercial durante septiembre, impulsado por festividades y eventos locales. El profesor Jacinto Pineda explicó a Caracol Radio que entre 2024 y 2025 el sector comercial generó 2.809 empleos nuevos, contribuyendo a que la ciudad se ubicara entre las cuatro con mejor comportamiento en la reducción del desempleo a nivel nacional, junto a Popayán, Armenia y Cartagena.

Pineda señaló que, aunque la noticia es positiva, muchos de estos empleos son temporales, asociados a temporadas específicas, lo que refleja la volatilidad del mercado laboral en Tunja. «...No se trata de aguar la buena noticia, sino de ser sinceros: el empleo que se genera en esta época es muy transitorio y está entre lo que se llama el fenómeno de la precariedad laboral...», indicó el experto.

En términos comparativos, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,2%, mientras que Tunja alcanzó el 9,2%, destacando la mejora significativa respecto al mismo periodo del año anterior.

«...Luego del septiembre del 2023, volvemos a una cifra de un dígito, es decir, tenemos un impacto positivo sobre el tema del comportamiento del desempleo en la ciudad de Tunja… El sector comercial generó 2.809 empleos nuevos dentro del mercado laboral...», explicó el profesor Jacinto Pineda a Caracol Radio.