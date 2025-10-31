Santander: Designan nuevo gerente en Neomundo, es Andrés Tomás León

Bucaramanga

Neomundo, el centro de convenciones y eventos de Bucaramanga, anunció la designación de Andrés Tomás León Mendoza como su nuevo gerente general. La decisión fue conocida tras un proceso de selección en el que destacaron su experiencia profesional y sus estudios académicos, factores que, para la junta directiva de la entidad fueron determinantes para su nombramiento.

Andrés Tomás León, asumirá oficialmente el cargo el 13 de noviembre, fecha en la que iniciará su gestión al frente de la entidad, con el compromiso de continuar fortaleciendo la proyección de Neomundo como escenario estratégico para el desarrollo empresarial, cultural y científico de la región.

La designación del nuevo gerente representa una nueva etapa para Neomundo, que estuvo gerenciado en el último periodo por la Comunicadora Social-Organizacional Tatiana Pardo.

¿Quién es Andrés Tomás León Mendoza?

Andrés León, es ingeniero industrial egresado de la Universidad Javeriana, especialista en innovación y desarrollo de negocios, máster en administración y dirección de empresas-MBA.

Con experiencia en el sector público, su último cargo en este sector fue como secretario de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander. Además, ha ocupado cargos como asesor de despacho del ministro de comercio, analista de escalamiento e innovación en INNpulsa Colombia, director de Desarrollo Social, director de Productividad y Competitividad, y secretario de Competitividad y Productividad de Santander.