Restricción de parrillero en moto en Tunja, Duitama y Sogamoso por la celebración de Halloween

Boyacá

Las autoridades en varios municipios de Boyacá anunciaron varias medidas con el fin de preservar la seguridad y la tranquilidad duranta el fin de semana que se celebra el Halloween, el Día de Todos los Santos y las actividades de cierre del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov expidió el decreto mediante el cual se restringe la circulación de motocicletas con acompañante los días 31 de octubre y 1 de noviembre entre las 4:00 p.m. y las 6:00 a.m., en todo el perímetro urbano de la ciudad.

La medida busca reducir los riesgos asociados al alto flujo de personas, especialmente menores de edad, y al aumento en el consumo de alcohol y desplazamientos durante las celebraciones de Halloween.

En Sogamoso, la alcaldía anunció la prohibición de caravanas de motociclistas durante las festividades del fin de semana ya que estas acciones pueden generar riesgos viales y alteraciones al orden público. El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso será el encargado de imponer las sanciones correspondientes a quienes incumplan la medida.

En Duitama, también la alcaldía adoptó medidas preventivas y de control para preservar el orden público, la seguridad y la integridad de los niños y ciudadanos durante las celebraciones del 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2025.

Se prohíbe el uso y comercialización de sustancias como harina, maicena, espuma, talco, aerosol en espacios públicos al igual que el porte de armas traumáticas, de fogueo, paintball o réplicas, que puedan generar agresiones o confusión.

También restringen la circulación de motocicletas con acompañante desde las 2:00 p.m. del 31 de octubre y hasta las 6:00 a.m. del 2 de noviembre de 2025.

Además, en Duitama habrá toque de queda para menores de edad, desde las 9:00 de la noche del viernes hasta las 6:00 a.m. del sábado 1 de noviembre, y nuevamente desde las 9:00 p.m. del sábado 1 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025.

El sector nocturno de Boyacá espera un incremento en las ventas de hasta el 70 por ciento durante la celebración de Halloween y todas las actividades y conciertos que hay en Boyacá con motivo del Festival Internacional de la Cultura Campesina que termina este 2 de noviembre con las presentaciones en el estadio La Independencia de Tunja de la agrupación colombiana Morat y el cantante mexicano, Marco Antonio Solís.