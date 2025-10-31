¿Quién es Santiago Londoño? La gran figura de la Selección Colombia Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 está ad-portas de iniciar su camino en el Mundial de la categoría, que se disputará en Catar del 3 al 27 de noviembre. Los 21 jugadores elegidos por el entrenador Fredy Hurtado ya aterrizaron en el continente asiático y están listos para hacer su debut.

Santiago Londoño comanda el grupo de la Tricolor. Viene de ser figura en el pasado Sudamericano que se disputó en territorio nacional, aportando la cuota goleadora para llegar hasta la final que se jugó ante Brasil. En esta reciente competición anotó 5 goles, se ubicó tercero en la tabla de goleadores a solo un tanto del argentino Thomas De Martis y el ecuatoriano Johan Mina, quienes fueron los máximos artilleros.

📸 ¡Catar se viste de magia y talento, así será la Copa Mundial que disputará nuestra 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖 𝙈𝙖𝙨𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙎𝙪𝙗17! ✨⚽#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9gyvmub0uf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 30, 2025

Santiago Londoño es el joven futbolista nacido en Medellín que desde ya ha mostrado su potencial, activando las alarmas en los posibles equipos interesados y dejando claro que Envigado sigue siendo una de las mejores canteras de todo el continente.

Pese a que el cuadro naranja descendió por los malos resultados deportivos y jugará en la segunda categoría el próximo año, el atacante de 17 años en esta temporada disputó 24 partidos y anotó en 3 ocasiones.

El futuro de esta promesa del fútbol parece estar en Europa. Recientemente, se conoció que Envigado vendió a jugador al grupo empresarial Pachuca, que es dueño de Real Oviedo, León y los Tuzos de Pachuca, por una transferencia cercana a los $1.5 millones de euros, sin embargo, el cuadro colombiano se quedaría con el 30% de los derechos deportivos.

Cabe mencionar que Londoño será cedido hasta febrero de 2026, luego de cumplir los 18 años y pondrá ir rumbo a Real Oviedo, que en esta temporada jugará la Liga de España tras 24 años sin estar en la primera categoría.