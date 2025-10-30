¿Cuándo es el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

El 2025 ha sido un año de muchas competencias para todas las categorías de las Selecciones Colombia. Pronto iniciará el Mundial Sub-17 masculino en Catar, en el que estará presente el equipo nacional masculino, que se disputará desde el 3 de noviembre hasta el 27 del mismo.

La novedad esta edición es el aumento equipos participantes, ya que anteriormente iban 24 naciones y ahora la FIFA deicidio ampliar el formato a 48. De las cuales estarán dividas en 12 grupos de a 4 selecciones que jugarán la primera fase, en la que avanzarán los dos mejores de cada zona junto a los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final en la instancia de playoffs.

Esta será la séptima vez que participe una Selección Sub-17 en el Mundial de la categoría. Las anteriores fueron el 1989, 1993, 2003, 2007, 2009 y 2017. Desde aquella oportunidad no asistía a una Copa del Mundo de la categoría, ya que no clasificó a las ediciones de Brasil 2019 e Indonesia 2023.

En esta ocasión Colombia comparte grupo con Alemania, El Salvador y Corea del Norte, equipos con los que se medirá en la fase inicial de esta competencia. Los 21 elegidos para representar al país ya fueron anunciados por entrenador del equipo juvenil, Fredy Andrés Hurtado.

🎥 ¡𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎! 🌌⭐️



Ellos son los 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬 por 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐲 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 para disputar la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 🇶🇦… pic.twitter.com/gd44oegCql — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 27, 2025

La primera presentación de Colombia será ante Alemania, campeón de la edición anterior realizada en Indonesia durante en 2023. El partido será el próximo martes 4 de noviembre a las 9:45 A.M. (hora Colombia), correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, en lo que será un duro reto para el combinado nacional.

Calendario de la Selección Colombia Sub-17