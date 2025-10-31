¿Qué está pasando con la salud en el Atlántico?

Desde Barranquilla, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, entregó un balance preocupante sobre la situación del sistema de salud en el Atlántico. Según el funcionario, 70 IPS ‘fantasmas’ fueron cerradas de forma definitiva, la mayoría de ellas ubicadas en el municipio de Soledad, tras descubrirse cobros irregulares por servicios médicos que nunca se prestaron.

Afectación a los recursos del sistema

Martínez explicó que este tipo de prácticas afectan directamente la sostenibilidad del sistema y los recursos destinados a la atención real de los pacientes.

“Gracias al fortalecimiento de nuestros sistemas de información y análisis, pudimos detectar fraudes organizados con cobros por accidentes de tránsito que nunca ocurrieron. Había IPS que, aunque tenían todos los papeles en regla y estaban habilitadas ante el Ministerio de Salud, en realidad no existían. Por eso hace dos años ordené que las auditorías fueran in situ, para verificar directamente los servicios prestados, y tristemente encontramos que varias de esas supuestas clínicas eran en realidad cigarrerías, panaderías o negocios similares”, enfatizó.

Demoras en los pagos al CARI

Respecto a las demoras en los pagos a los trabajadores del Hospital Universitario CARI, el director aclaró que la ADRES realiza los giros de forma oportuna, pero son las EPS las encargadas de distribuir esos recursos entre clínicas y hospitales, por lo que los retrasos no corresponden a la entidad.

“La mayoría de los recursos del sector salud corresponden al pago de la UPC a las EPS, que suman 7,3 billones de pesos mensuales. La norma actual establece que la ADRES entrega el 20% y el 80% restante, pero son las EPS las que deben definir cómo distribuyen ese dinero entre las clínicas y hospitales con los que tienen contrato. Nosotros realizamos los giros de acuerdo con la postulación que ellas nos presentan, pero la ADRES no tiene competencia legal para decidir cuánto debe recibir cada institución. Si una clínica no recibe su pago a tiempo, el problema está entre la EPS y la clínica, no en la ADRES”, dijo.

Presencia en las regiones

Finalmente, Félix León Martínez aseguró que la ADRES seguirá fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y que su presencia en Barranquilla busca “estar más cerca de las regiones para escuchar sus problemáticas y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos”.