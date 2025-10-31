¿Qué descubrió la NASA sobre posibilidad de vida en marte? Estos son los detalles sobre el hallazgo

NASA reveló las posibilidades de encontrar vida en Marte // Getty Images //

Con el objetivo de buscar vida más allá de la tierra, la NASA hizo un descubrimiento importante por medio de su ‘Rover Curiosity’.

De esta manera, un grupo de científicos identificó en Marte las moléculas orgánicas más grandes jamás detectadas. Este hallazgo fue publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academies of Science’.

Es importante destacar que el avance se logró gracias al instrumento ‘Sample Analysis at Mars’, que analiza muestras directamente en la superficie marciana. Las moléculas encontradas provienen de una roca de 3.700 millones de años llamada ‘Cumberland’, ubicada en un antiguo lecho lacustre del cráter Gale, una zona que alguna vez pudo albergar agua.

Entre los compuestos encontrados destacan los alcanos decano y dodecano, hidrocarburos formados por largas cadenas de carbono e hidrógeno.

Por otra parte, los investigadores plantean que podrían ser fragmentos de ácidos grasos, componentes relevantes en la formación de membranas celulares. Esto sugiere que Marte pudo haber tenido las condiciones necesarias para sostener formas de vida en el pasado remoto.

¿Por qué este hallazgo podría ser evidencia de vida pasada?

Investigadores del ‘Jet Propulsion Laboratory’, del Centro de Astrobiología y de la Agencia Espacial Europea revelaron que las moléculas detectadas por el ‘rover Curiosity’ podrían ser vestigios de compuestos biológicos muy antiguos.

En la Tierra, los ácidos grasos se originan a partir de procesos biológicos esenciales para la formación de las membranas celulares, lo que refuerza la posibilidad de que Marte haya albergado vida microbiana en el pasado.

Desde otra perspectiva, hay que decir que el descubrimiento tuvo lugar en la zona conocida como Yellowknife Bay, donde se encuentra la roca Cumberland.

Este entorno muestra estructuras sedimentarias similares a las que se forman en los fondos de antiguos lagos terrestres, evidencia de que el planeta rojo pudo haber tenido agua líquida estable.

En 2015, el instrumento ‘Sample Analysis at Mars’ ya había detectado moléculas orgánicas simples con hasta seis átomos de carbono, pero esta nueva investigación marca un acontecimiento relevante, ya que duplica la complejidad molecular observada, acercando un poco más a la humanidad al misterio del origen de la vida fuera de la Tierra

¿Qué sigue en la investigación sobre vida en Marte?

Aunque el hallazgo despierta un enorme entusiasmo científico, los expertos advirtieron que las moléculas descubiertas en Marte podrían no tener un origen biológico.

Es posible que se hayan formado a través de procesos abióticos, resultado de interacciones químicas o geológicas naturales. Para resolver esta incógnita, la NASA y la Agencia Espacial Europea avanzan en la ambiciosa misión ‘Mars Sample Return’, cuyo objetivo es traer a la Tierra las muestras recolectadas por el ‘Rover Perseverance’ para un análisis más exhaustivo.

En los laboratorios terrestres, equipados con tecnología mucho más sofisticada que la disponible en los rovers marcianos, los científicos esperan confirmar si estas moléculas constituyen verdaderas biosignaturas de vida antigua.

Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos económicos. Una revisión independiente realizada en 2023 advirtió sobre el incremento del presupuesto, lo que ha obligado a las agencias a reconsiderar estrategias y plazos.

Finalmente, cabe acotar que a pesar de las dificultades, este avance renueva la esperanza de los astrobiólogos en hallar, por primera vez, pruebas concretas de que Marte pudo haber albergado vida en su remoto pasado.