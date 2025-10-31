Puente “El Congreso” en Santander: Tras deslizamientos piden que se realice en otro tramo

Bucaramanga

Desde hace una semana, las familias campesinas, cultivadoras de café que residen en el corregimiento Laguna de Ortices, están incomunicadas. El deslizamiento se registró sobre la vereda Caracol, donde actualmente se construye un puente que busca conectar la zona rural con el casco urbano del municipio de San Andrés.

“En este sector de la quebrada del Congreso se está desarrollando la construcción de un puente de la Gobernación de Santander por un valor de más de 13 mil millones de pesos, este puente fue afectado hace alrededor de dos años cuando una avalancha se lo llevó y estas son las horas de que no se le ha dado una solución definitiva a esta problemática que están afrontando las comunidades”. Precisó Duber Alvarado, líder social de San Andrés.

La comunidad insiste en que el terreno es inestable y que continuar con la construcción podría ser en vano, tras la ola invernal por la que atraviesa el oriente colombiano, por lo que proponen que se cambie el tramo de la construcción.

“Por eso le pedimos a la Gobernación de Santander, al alcalde municipal, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que hagan las gestiones necesarias para que se realicen los estudios y los diseños de un nuevo trazado de esta vía, porque esta vía es muy importante para la economía del municipio, pero también no podemos permitir que se entierren un poco de recursos ahí por la inestabilidad del terreno, por todo lo que se ha presentado y sabemos y no se necesita ser ingeniero para demostrar que no es viable la construcción de esa vía y no es viable la construcción de ese puente en ese sector, porque de aquí a mañana se lo va a cargar el agua”.

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, asegura que no es conveniente pensar en el cambio del tramo y que en los próximos días llegará maquinaria amarilla al punto para iniciar con los trabajos de remoción.

“Lo conveniente, creería yo, que de acuerdo a esas obras que se están haciendo allá es no pensar en el cambio del corredor, sino en recuperar esa vía, que va a ser un trabajo complejo porque es una parte bastante difícil, es una montaña y es además roca. Pero cambiar el diseño implicaría perder algunos trabajos que están adelantados. Entonces, es un tema que hay que mirarlo en detalle con cada una de las autoridades que tienen competencia frente a este tema”. Explicó Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

El funcionario confirmó que la maquinaria amarilla está en camino y que se prevé que su llegada sea en los próximos días.