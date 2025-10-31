Precio del café para el día de hoy, 31 de octubre: ¡Sigue bajando!

Los informes que realiza a diario la FNC son de suma importancia, ya que le permite a los caficultores y demás interesados, consultar el valor de este grano en las principales ciudades, y a su vez, informa sobre cómo se comporta dentro del cierre de la Bolsa de Nueva York.

Precio del café para el día de HOY, 31 de octubre

La Federación Nacional de Cafeteros diariamente publica un informe en el que muestran distintas variaciones sobre el comportamiento del café, en la que detalla la carga, el kilo y el arroba. Teniendo en cuenta esto, el precio del café para el día de HOY, 31 de octubre, se estableció en $2.868.000 COP, representando una leve disminución, ya que el día de ayer, 30 de octubre, su precio fue de $2.875.000 COP, cayendo $7.000 pesos.

Asimismo, el precio de su pasilla es de 10.000 kg/COP, esto ha mostrado que en los últimos días el precio del café ha ido cayendo de a poco, pues en la última semana de octubre, su tendencia a la baja ha permanecido.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 3️⃣1️⃣ de octubre

Precio del café en dólares HOY, 31 de octubre

Investing se dedica al estudio de mercados internacionales en cuanto a productos e insumos que se venden en varios países del mundo, según información presentada por esta entidad, señalaron que el precio del café en dólares HOY, 31 de octubre, es de 393,05 USD, representando un leve aumento del 1,05%, esto quiere decir, 1,05 USD.

Precio del café en las principales ciudades el país para este 31 de octubre

Según el informe diario de la FNC, para este 31 de octubre, el precio del café se estableció de la siguiente manera en las principales ciudades del país:

Armenia — Carga: 2,868,500 | Kilo: 22,948 | Arroba: 286,850

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,867,250 | Kilo: 22,938 | Arroba: 286,725

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,866,875 | Kilo: 22,935 | Arroba: 286,688

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,869,250 | Kilo: 22,954 | Arroba: 286,925

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,868,375 | Kilo: 22,947 | Arroba: 286,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,866,375 | Kilo: 22,931 | Arroba: 286,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,867,625 | Kilo: 22,941 | Arroba: 286,763

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,868,375 | Kilo: 22,947 | Arroba: 286,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,867,625 | Kilo: 22,941 | Arroba: 286,763

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,866,750 | Kilo: 22,934 | Arroba: 286,675

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,866,500 | Kilo: 22,932 | Arroba: 286,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,866,500 | Kilo: 22,932 | Arroba: 286,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,868,375 | Kilo: 22,947 | Arroba: 286,838

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,868,625 | Kilo: 22,949 | Arroba: 286,863

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,870,125 | Kilo: 22,961 | Arroba: 287,013

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,867,750 | Kilo: 22,942 | Arroba: 286,775

