Por redes sociales convocan a una rodada en Riosucio (Caldas), pese a las restricciones

Desde horas de la mañana se realizan los cierres viales en Riosucio (Caldas) para que la fiesta de disfraces se lleve en orden y sin problema. Una de las medidas es la restricción de la circulación de motocicletas, pese a que por redes sociales convocan una rodada hoy a las 7 de la noche.

Martha Isabel Hernández, secretaria de Gobierno del municipio, afirma que quienes incumplan las medidas se enfrentarán a sanciones.

“Con el decreto municipal, hay unas medidas que se han abordado con cierres viales en las dos plazas (La Candelaria y San Sebastián). También incluye restricción de movilidad de motocicletas desde las 6 de la tarde del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre a las 6 de la mañana y es para evitar situaciones lamentables. Quienes incumplan, se les inmovilizan los vehículos, la imposición de un comparendo y máxime cuando muchos de ellos no cuentan con la documentación al día y la misión es evitar desmanes”.

Rodada supervisada en Marmato

Mientras que en Marmato, se realizará otra rodada autorizada por el gobierno local, como en Salamina y esta será bajo la supervisión de las autoridades, del mismo modo, se instalarán puestos de control en las entradas al municipio para que personas de otros municipios no se infiltren en la caravana. Carlos Alberto Cortés, alcalde de Marmato.

“Después de varias reuniones con los organizadores de la rodada llegamos a acuerdos con la Secretaría de Gobierno y la policía para concertar unas restricciones, supervisaremos la caravana. Tendremos puestos de control en los accesos al municipio para que no vengan de otras poblaciones a generar, posiblemente, desorden acá. Activamos los protocolos de esta actividad, en la que participarán unas 150 personas, de la misma manera, marcaremos las motos para identificarlas que hacen parte de la rodada que solo se hará en el área urbana”.

Entre tanto, otros municipios como Supía, Aguadas, Aranzazu, Manzanares, Victoria, entre otros, se acogieron al decreto departamental que prohíbe las rodadas en la noche de Halloween.