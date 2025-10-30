En Salamina sí se realizará la rodada de Halloween, las autoridades dieron el aval para la caravana

Manizales

A pesar de los hechos ocurrido esta semana entre Supía y Riosucio y en Manizales, el alcalde de Salamina (Caldas), Manuel Fermín Giraldo, afirmó que en su municipio sí se realizará la rodada de Halloween por la cercanía que tiene la administración con los grupos de moteros, por eso se llevó a cabo una reunión entre las partes para definir las condiciones de la caravana.

Le puede interesar: Alcaldía de Supía solicita a la gobernación expedir decreto para prohibir caravanas de Halloween

“Hay que apoyarlos en sus actividades, pero con todas las recomendaciones y desde la Secretaría de Tránsito trabajamos para que salga de la mejor manera. Los moteros están comprometidos y saben que deben aportar al orden y entre todos nos comprometemos a que la actividad sea positiva respetando las normas, por eso seremos vigilantes en eso, ya que participarán unas 350 motocicletas”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El alcalde Giraldo, enfatiza que estarán pendientes de posibles participantes que llegarán de otros municipios a raíz de que en otras poblaciones sí expedirán restricciones al respecto. “Sabemos que es posible que lleguen habitantes de otros municipios a participar de la rodada, por eso pueden ser más los que se unan y recorran el municipio”.

Le puede interesar: Este viernes se cierran las inscripciones para participar en la primera edición del Running 5K

La rodada arrancará a las 7:00 de la noche en la Plaza de Bolívar, recorrerá el municipio y terminará nuevamente en el sector del centro, donde harán una exhibición de acrobacias culminando la actividad a las 11:00 de la noche.