Citan Consejo de Seguridad en Riosucio y Supía por muerte de un equino y daños en caravana

Tras la muerte de un equino y los hechos de vandalismo en un desfile de Halloween en la vía Supía - Riosucio, las autoridades de ambos municipios acaban de citar a un Consejo de Seguridad para iniciar con el proceso de identificación de las personas responsables de los hechos delictivos en esta caravana.

Durante el fin de semana un grupo de motociclistas llevó a cabo un recorrido entre Supía y Riosucio, pero dicha actividad terminó en destrozos y temor en la comunidad. Un vehículo particular que transitaba por la zona fue vandalizado y su conductor atacado con armas cortopunzantes. Además, en la entrada al resguardo San Lorenzo y en la vereda Quiebralomo una moto atropelló un caballo y le provocó una lesión abierta en el cuello y nadie lo socorrió en las últimas horas falleció.

“Esos hechos lamentables hacen que como autoridades actuemos y por eso el día de hoy tendremos un Consejo de Seguridad en la Alcaldía del municipio de Riosucio, gracias a las gestiones del señor alcalde, el Dr. Abel David y de su secretaria de gobierno. Yo iré en compañía de mi secretario de gobierno e iré en compañía del secretario de movilidad para que estos hechos no se vuelvan a repetir”; Héctor Mauricio Torres, alcalde de Supía

Héctor Mauricio Torres, alcalde de Supía anunció investigaciones y la instalación de un consejo de seguridad para identificar a los responsables de alguno de los actos vandálicos

En la vía se presentaron riñas, accidentes y en muchos de los casos se registró la presencia de menores de edad en algunos de los tramos