En Caldas restringen las “Rodadas de Halloween”

Teniendo en cuenta las peticiones de algunos alcaldes de los municipios que solicitaron a la Secretaría de Gobierno del departamento implementar decretos y restricciones para las actividades que pueden generar un riesgo para la seguridad en la noche de la fiesta de disfraces o Halloween, se realizó un Consejo de Seguridad extraordinario para tomar medidas que garanticen la tranquilidad, principalmente para las personas que salen a las calles a compartir y pedir dulces, según la tradición.

Junto con la Policía Nacional y el Ejército, fueron anunciadas las medidas especiales para prevenir desórdenes y proteger a la comunidad durante las celebraciones del 31 de octubre.

Restricciones en los municipios caldenses

En todo el departamento de Caldas estarán restringidas las caravanas de Halloween la noche del 31 de octubre, así lo determinó la Secretaría de Gobierno departamental tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, realizado con la participación de la Policía Nacional y el Ejército, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el orden público durante esta fecha.

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, explicó que la decisión busca anticiparse a posibles situaciones de desorden que atentan contra la tranquilidad y la seguridad y prevenir infracciones al Código Nacional de Tránsito, que suelen presentarse en estas actividades masivas.

“El Consejo Extraordinario de Seguridad tomó medidas para anticiparse a situaciones que puedan ocurrir durante la fiesta de los niños. La Policía y el Ejército dispondrán de operativos especiales en los municipios y en puntos de alta concentración de personas, con controles a las llamadas caravanas donde se generan infracciones y alteraciones al orden público”, señaló el funcionario.

Solicitan a los alcaldes tomar medidas preventivas

En el Consejo de Seguridad Departamental se solicitó a las alcaldías municipales restringir las caravanas en sus territorios, con el fin de facilitar los controles operativos y evitar hechos que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

“Esperamos que los alcaldes acaten la recomendación, porque así se facilita la labor de las autoridades para prevenir desórdenes. La idea es darle herramientas a la Policía y al Ejército para actuar con mayor efectividad”, puntualizó Gómez Escudero.

Refuerzan la seguridad en Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales anunció controles especiales durante el fin de semana festivo por las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos, en coordinación con la Alcaldía, la Secretaría de Tránsito y la Unidad de Gestión del Riesgo.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Dave Anderson Figueroa, informó que los operativos buscan prevenir infracciones de tránsito y conductas temerarias durante las denominadas “rodadas de Halloween”, en las que algunos motociclistas exceden los límites de velocidad y realizan maniobras peligrosas.

Resultados en Manizales la noche del 29 de octubre

Se impusieron 103 comparendos, se inmovilizaron 51 vehículos y se incautó un arma traumática, acciones que, según la autoridad policial, hacen parte de la estrategia para salvaguardar la seguridad vial y prevenir hechos que puedan afectar la convivencia y el orden público durante las celebraciones.