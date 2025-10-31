Integran cámaras con reconocimiento facial y de placas al sistema de vigilancia de la Policía Cali

Integran 316 cámaras con reconocimiento facial y de placas al sistema de videovigilancia de la Policía Cali

Autoridades caleñas integraron 316 nuevas cámaras al sistema de videovigilancia que opera por la Policía Metropolitana. Se trata de 40 cámaras de seguridad vial del ENRUTA (antes Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV) y 276 de las estaciones y terminales del MIO, que ahora transmiten en tiempo real al Centro Automático de Despacho (CAD), sumándose a las 1.950 ya existentes.

Esta integración permite monitorear con mayor precisión el tránsito y la movilidad urbana, al tiempo que se incorporan capacidades avanzadas como reconocimiento facial, trazabilidad de placas, análisis predictivo e inteligencia artificial. El objetivo es mejorar la atención de situaciones de seguridad y convivencia en toda la ciudad.

Las cámaras del ENRUTA, ubicadas en 35 puntos estratégicos, generan más de un millón de datos diarios. “Con nuestra plataforma de trazabilidad de placas, aportamos inteligencia artificial para operativos estratégicos y reacción inmediata”, explicó Diana Carolina Reina, gerente de la entidad.

Álvaro Rengifo, presidente de Metro Cali, destacó que la red óptica del MIO ya está conectada con la de la Policía, permitiendo visualizar las 276 cámaras de estaciones y terminales. Algunas de ellas cuentan con reconocimiento facial, lo que facilita la identificación de personas buscadas.

Durante el 2025, la Alcaldía explicó que aumentó en un 30% el presupuesto para instalación y mantenimiento de cámaras y fibra óptica.

“Integramos sistemas antes aislados para responder mejor a las expectativas de los caleños. Se espera a futuro integrar las cámaras de los buses del MIO”, afirmó Jairo García, secretario de Seguridad.