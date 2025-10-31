Palmeiras logra una remontada histórica y se cita en la final de la Libertadores con Flamengo

Raphael Veiga celebra el gol definitivo para la clasificación de Palmeiras ante Liga de Quito. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

Palmeiras hizo posible la hazaña, tras una inesperada goleada sufrida en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, 0-3 ante Liga de Quito, dio vuelta al marcador global imponiéndose 4-0, para acceder a la final de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Abel Ferreira salieron con la convicción de darle vuelta al marcador desde el pitazo inicial. A los 20 minutos anotaron el primer tanto con un remate de cabeza del paraguayo Ramón Sosa.

Antes de terminar el primer tiempo, el defensa Bruno Fuchs anotó el segundo para los locales, tras una pelota quieta mal defendida por los ecuatorianos a los 45+5 minutos, quedando el zaguero libre de marca y de frente al arco para definir.

En la segunda parte, apareció la figura de Raphael Veiga, que a los 68 minutos convirtió el tercero para igualar la serie y, posteriormente, cambió por gol un claro penalti sancionado por el colombiano Wilmar Roldán a los 82 minutos, decretando el 4-0 definitivo.

Partidazo en la final

Palmeiras se medirá ahora en la final de la Copa Libertadores a Flamengo, quien dejó en el camino a Racing. El juego por el título se disputará en el Estadio Nacional de Lima el próximo sábado 29 de noviembre.