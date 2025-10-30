Avilés Hurtado y una fuerte crítica tras la eliminación del Cali: “No todos estábamos comprometidos”

Avilés Hurtado ha sido uno de los jugadores más destacados del Deportivo Cali en este semestre. A pesar de la eliminación, el experimentado atacante logró destacarse, siendo uno de los goleadores de los vallecaucanos con 6 goles marcados en 15 compromisos.

Hurtado, en diálogo con El VBar Caracol se refirió a su temporada con el equipo durante este semestre, hablando de su nivel individual. De igual manera, aseguró que faltó compromiso de parte de una parte del grupo.

¿Cómo califica su campaña con el Cali?

“No ha terminado, pero un poco regular tirando a bueno en lo personal, porque he disfrutado, me he sentido bien en varios partidos y he aportado lo que he podido. Lastimosamente no ha alcanzado, así es esto del fútbol”.

¿Sigue en el 2026?

“Depende de la dirección deportiva”.

¿Tiene contrato vigente?

“Sí, en ese tema, sí”.

¿Qué han hablado de la eliminación?

“No se ha hablado mucho. El profe cada que termina un partido nos habla, nos da alientos, nos dice en qué nos hemos equivocado y en qué podemos mejorar. Obviamente, ya resignado, llegamos a un partido con una mínima posibilidad y lastimosamente desaprovechamos esa mínima posibilidad, sabiendo lo que nos jugábamos. Consciente que hemos construido una buena base para un futuro prometedor, estamos tranquilos por ese lado”.

¿Les afectó lo extra deportivo?

“Todo influye, uno siempre quiere poner el pecho y decir que no pasa nada o que solamente nos dedicamos a jugar, pero influyen muchísimas cosas. Muchas veces cuando las cosas empiezan mal, terminan mal y es lo que ha pasado, las cosas no empezaron de la mejor manera, pero lastimosamente quedamos eliminados. Nosotros somos responsables en el terreno de juego, pero esas malas administraciones influyen mucho en esos resultados”.

¿Le alegra la continuidad de Gamero?

“Sí, por supuesto. Es el capitán del barco, tenemos muy clara su idea. Él estará planteando cómo terminar este torneo, tratar de conseguir los 6 puntos que nos hacen falta. Ya pensando en el segundo torneo, tratar de conseguir jugadores que esté comprometidos con esta institución”.

¿Qué opinan de la llegada de los nuevos inversionistas?

“En lo personal, yo siento que las cosas van a cambiar muchísimo, porque el Cali se lo merece. Aparte es un club grandísimo, que necesita gente que ayude a crecer al club. Lo vemos con buenos ojos, estamos ilusionados, es cuestión de tiempo para que se empiecen a ver los resultados”.

¿Faltó compromiso desde algún sector del Cali?

“Siempre pasa en los equipos, siempre hay unos distraídos del equipo, que no están al 100% o están mirando otras cosas. Eso merma el rendimiento del equipo, de los jugadores, de lo que quiere el profe. Eso da un poco de tristeza, si tú te preparas bien y esperas una oportunidad, si estás preparado la aprovechas, pero si no estás preparado, no le vas a beneficiar ni al grupo ni te vas a beneficiar a ti. En un club necesitas de todo y en lo personal no fue así. Es triste porque el grupo trabaja bien, se entrega al máximo y no todos estábamos comprometidos al 100%”.

¿Quiere seguir en el Cali?

“Por supuesto, estoy muy dolido y siento que le fallé más que todo a mi familia, son los que siempre han estado conmigo; también a la hinchada, porque son los que nos han mostrado su apoyo en toda la temporada, y tienen el derecho de estar dolidos. Me siento muy comprometido, estoy 100% con el club, quiero quedar en la historia y para quedar en la historia tienes que quedar campeón”.

¿Se le dio desarrollo a su denuncia al dueño de Águilas?

“No hubo más allá del primero y segundo día que hubo como ruido. Al final no nada, todo volvió como a la normalidad. No sé si es normal acá”.