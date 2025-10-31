Minambiente fija fechas para participación ciudadana en ordenamiento de la Reserva El Cocuy

Boyacá

El Ministerio de Ambiente está invitando a las comunidades y actores sociales a participar en la presentación y recepción de aportes para la propuesta de lineamientos para el ordenamiento participativo de la Reserva Forestal El Cocuy, que se realizará del 4 al 8 de noviembre del 2025 en los municipios del norte del departamento de Boyacá.

La propuesta de acto administrativo reconoce las actividades económicas campesinas tradicionales en la reserva forestal El Cocuy sin expandir la frontera agropecuaria, manteniendo y recuperando los bienes ambientales del área.

Este espacio tiene como propósito fortalecer el diálogo directo con las comunidades campesinas de la región a través de la presentación de la propuesta de acto administrativo y la resolución de inquietudes por parte de las comunidades.

Esta iniciativa, recordemos, responde a los acuerdos suscritos en Ventaquemada, Boyacá en agosto de 2025 y promueve el ordenamiento ambiental de manera participativa, desde los territorios y junto a las comunidades.

El Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades campesinas como sujeto de derechos, reconociendo su permanencia en el territorio, sus saberes, sus prácticas productivas y su voz; como esenciales para construir un ordenamiento ambiental justo, sostenible y participativo.

Los encuentros con las comunidades se realizarán en el municipio de El Cocuy el 4 de noviembre, en Panqueba y Guacamayas el 5 de noviembre, en Chiscas la cita será el 6 de noviembre, en el Espino el 7 de noviembre y terminará el 8 de noviembre en el municipio de Gúicán.