Medellín entrega 52 motos de alto cilindraje y crea la primera unidad militar motorizada del país

Medellín, Antioquia

Medellín dio un paso en su estrategia de seguridad con la creación de la primera unidad militar motorizada de alto cilindraje en Colombia. Se entregaron 52 motocicletas cilindraje 650 al Ejército Nacional, equipos que serán utilizados para patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana en comunas y corregimientos.

La inversión, cercana a $3.654 millones, fortalecerá las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y mejorar los tiempos de reacción ante delitos como extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio en zonas críticas del Distrito.

Las nuevas motos están equipadas con luces LED de alto alcance, sirenas, defensas de cuerpo y kits de protección completa para el personal operativo, lo que garantiza mayor eficiencia y seguridad durante los patrullajes.

Durante el acto de entrega, el alcalde Federico Gutiérrez destacó que Medellín es la ciudad que más invierte en el fortalecimiento de la Fuerza Pública en todo el país y reiteró su respaldo al trabajo del Ejército y la Policía.

“Mientras que desde el Gobierno Nacional desfortalecen a nuestra Fuerza Pública, nosotros, en Medellín, la fortalecemos. Esta es la ciudad que más invierte para apoyarla y lo vamos a seguir haciendo, con cariño y reconocimiento para nuestros soldados y nuestra Policía”, expresó el mandatario.

La mayor inversión en seguridad en la historia de Medellín

La Administración Distrital ha destinado alrededor de $60.900 millones para dotar a la Fuerza Pública con 720 vehículos, entre motocicletas y automóviles, consolidando la mayor inversión en seguridad en la historia de Medellín.

De estos, 504 ya fueron entregados a la Policía Metropolitana, y en los próximos días se sumará un nuevo lote destinado a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de seguridad y justicia