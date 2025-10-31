Manizales reconocida entre las ciudades creativas de la Unesco

Manizales

Oficialmente la Unesco incluyó a Manizales en la Red de Ciudades Creativas, en la categoría de gastronomía un reconocimiento anunciado el 31 de octubre donde destacan los valores culturales y tradicionales de su gastronomía, lo que hace que la capital caldense se ubique como un destino gastronómico a nivel mundial.

Jorge Jiménez Londoño propietario del restaurante La Beautiful, quien fue una de las personas que aportó en el desarrollo de esta iniciativa, destacó el logro, “para nosotros es un reconocimiento muy grande y es algo que se ha venido trabajando, no solo desde la Alcaldía, sino también, desde los diferentes actores y personas como son las portadoras de tradición, los restauranteros, la hospitalidad en general, es un logro que nos pone en el mapa a nivel mundial como una ciudad creativa gastronómica, o sea, que somos una ciudad resiliente y con mucho talento para mostrarle al mundo”, destacó el empresario.

La designación del Manizales

Este es considerado como un logro muy importante para el gremio, puesto que después de varios años de trabajo conjunto con gremios y autoridades locales, se logró esta designación.

Para esta postulación se presentó un expediente oficial ante la UNESCO, con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La iniciativa contó con un amplio respaldo de gremios locales, académicos y actores del sector gastronómico, como la ANDI y Cotelco Nacional.

“Se constituyó un colectivo entre diferentes organizaciones como la Revista Gourmet Cafetero, la Alcaldía, FENALCO, las escuelas de gastronomía y demás, se hizo este colectivo y se realizó la postulación y lo que hicimos fue una delegación para viajar a Portoviejo a absorber conocimiento porque ellos son un referente gastronómico, por lo que fuimos a absorber conocimiento, a conocer sus ancestralidades, sus técnicas, toda su idiosincrasia gastronómica y también a compartir nuestros conocimientos”, destacó el Chef.

La clave del éxito para la designación

Un factor clave para el éxito de la postulación fue la cooperación internacional, especialmente con Portoviejo, Ecuador, una ciudad que ya ostenta el título de Ciudad Creativa Gastronómica. Este intercambio de conocimientos y estrategias ha contribuido a fortalecer la proyección gastronómica de Manizales.

“Estaremos en el centro de atención a nivel nacional e internacional, atrayendo todas las miradas. Esto impulsará el turismo, la inversión y la ocupación hotelera. Toda la cadena de valor se fortalecerá, creando más empleos. Los restaurantes, en particular, deberán elevar sus estándares de calidad para ofrecer un servicio impecable a los consumidores locales, nacionales y extranjeros”.

El principal objetivo de este reconocimiento es destacar y promover el legado de la tradición y cultura gastronómica de Manizales, impulsándola como un destino turístico culinario de talla internacional.

