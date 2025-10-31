James y León se juegan su última chance en Liga MX ante América: Día, hora y cómo seguir el partido

Continúan las emociones en el fútbol mexicano. En la jornada de este fin de semana, América recibirá al León de James Rodríguez, un juego correspondiente a la fecha 16 de la Liga MX que se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México.

El equipo local se hace fuerte en su casa, en este semestre acumula seis triunfos y una sola derrota con Guadalajara, por lo que es muy complejo ganarle en en su campo. América ya está clasificado a la siguiente instancia del campeonato, ocupa la cuarta posición de la tabla con 31 puntos y espera cerrar con dos victorias el todos contra todos para ir por el objetivo del liderato.

Lea también: Prensa mexicana asegura que James Rodríguez no continuará en León

Por su parte, el equipo del capitán de la Selección Colombia atraviesa un difícil momento. León está a nada de quedar eliminado del torneo mexicano, ocupa la penúltima casilla con solo 13 puntos en 16 partidos jugados, su diferencia de gol es de -14 y eso le complica el panorama para entrar a la siguiente fase.

¿Qué pasará con James Rodríguez?

Ante estos malos resultados deportivos del club de Guanajuato, la prensa mexicana ha mencionado que James Rodríguez no jugaría más con León, al parecer el equipo ya estaría planificando el próximo semestre sin el colombiano.

Según informó el periodista Paco Vela, su salida del club “es un hecho” y se hará oficial próximamente por equipo. Pero antes espera terminar este semestre, ya que le resta el compromiso ante las Águilas y por la fecha 17 se medirá ante Puebla.

Le podría interesar: James Rodríguez, molesto en León de México ¿En qué va su renovación de contrato?

El volante cucuteño llegó al fútbol mexicano el 25 de enero de este año, ha disputado 32 partidos con los Esmeraldas entre la Liga MX y Leagues Cup, encuentros en los que ha marcado 5 goles y registra 8 asistencias con la camiseta de los del Bajío.

Hora y fecha del partido

El partido entre América y León se jugará el próximo sábado 1 de noviembre en el estadio Ciudad de los Deportes a partir de las 10:10 P.M. (hora colombiana), en un duelo que definirá el futuro del equipo de Guanajato.