James Rodríguez, molesto en León de México ¿En qué va su renovación de contrato?

¡El Club León sigue con su mala racha! James Rodríguez fue titular en la derrota del León 0-2 ante Atlas, equipo donde juega Camilo Vargas, en el partido por la fecha 17 de la Liga Mexicana. Con este resultado, el equipo del colombiano se aleja cada vez más de clasificar a la siguiente instancia del torneo, pues en los últimos siete compromisos no ha podido conocer la victoria.

El cucuteño fue inicialista, sin embargo, fue sustituido por el panameño, Ismael Díaz, al minuto 59, cuando el juego se mantenía en 1-0. Aunque en el momento James no se mostró molesto, al día siguiente se reveló que el colombiano habría salido inconforme por la sustitución, incluso el técnico, Ignacio Ambriz, tuvo que explicarle las razones de su decisión, según informó el periodista de TUDN, Israel Romo.

Le puede interesar: ¿Por qué James con Colombia es uno y con León es otro? Su DT fue tajante y se culpó de la situación

“James Rodríguez se ha vuelto el tema con el conjunto Panza Verde, pues salió en el minuto 60 de cambio frente al conjunto de los zorros, no le gustó para nada al colombiano la decisión que tomará Nacho Ambriz, quien después explicó que habían sido temas tácticos y que aparte el colombiano había venido con una carga fuerte en varios partidos”, contó Romo.

En la rueda de prensa posterior a la derrota del León, Ignacio Ambríz atendió a los medios y respondió el por qué de la decisión de sustituir a Rodríguez por Díaz: “Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone. Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”.

James Rodríguez, el mejor volante en la historia del Real Madrid: estudio universitario revelador

La renovación de James Rodríguez es una incógnita

El periodista Israel Romo también informó que semanas anteriores todo parecía indicar que el cucuteño renovaría contrato con el León, pero esta decisión se está diluyendo, debido a los malos resultados obtenidos en los partidos recientes. Se espera que en las próximas semanas se conozca el futuro de James.

Lea también: El Bayern Múnich y sus hinchas se acuerdan de James Rodríguez

“Hoy la renovación de contrato de James Rodríguez es una incógnita y si viene cierto hace algunas unas semanas había la intención de renovar tras los últimos partidos, esta parece diluirse, James Rodrigues podría tomar una decisión importante en los próximos días ya de cara al final del torneo para decir adiós al conjunto de los Panzas Verdes del León, debido a los resultados que se han dado en las últimas semanas”.