Inundación en Belén deja daños en hogar geriátrico

El municipio de Belén sufrió graves consecuencias tras la salida del cauce de la quebrada El Guirre, que provocó inundaciones en la zona urbana, afectando especialmente al hogar geriátrico ubicado cerca del parque central. Según relató a Caracol Radio la encargada del centro, la hermana Mariluz, el primer piso del hogar quedó completamente inundado, alcanzando el nivel de la cintura de los residentes. «...Gracias a Dios y a que muchas personas colaboraron, tanto el alcalde, la policía, los bomberos, la Cruz Roja y todos los vecinos de aquí que son muy generosos, se logró sacar a los abuelitos con bien al segundo piso...», indicó la hermana Mariluz.

El hogar geriátrico alberga actualmente a 22 adultos mayores, quienes afortunadamente no sufrieron daños graves a su salud durante la emergencia. La hermana Mariluz explicó que la evacuación y las labores de limpieza comenzaron alrededor de las 7:30 de la noche y se extendieron hasta las 2 de la madrugada. «...Ahorita ya vino el doctor a evaluar a un abuelito que se sentía mal, pero gracias a Dios no era algo grave...», añadió la encargada del centro.

Los daños materiales fueron significativos. Según Mariluz, se rompieron puertas, vidrios y parte del techo para facilitar la evacuación, y los muebles, la ropa, los zapatos, la comida y los electrodomésticos del primer piso quedaron inservibles. «...Las neveras, los refrigeradores, toda la enfermería también se cayó, los muebles… todo eso fue terrible...», aseguró. Además, la interrupción del servicio de gas complicó la preparación de alimentos para los residentes.

La hermana Mariluz hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad y de quienes puedan ayudar: «...Necesitamos colaboración, ya sea monetaria o en especie. Se requieren colchas, colchonetas, comida no perecedera y muebles. También se reciben voluntarios para ayudar con la limpieza...».

Los interesados pueden comunicarse al teléfono 321 463 53 50 para coordinar su apoyo. Las autoridades locales continúan evaluando los daños en otras zonas del municipio afectadas por las fuertes lluvias.